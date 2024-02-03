SBL假球簽賭起訴15人 1人通緝 沒收不法所得

SBL假球簽賭案，裕隆球員柯旻豪遭檢警再提訊，戴著手銬不發一語。(記者許正宏／攝影)

SBL去年爆出打假球簽賭案，檢警查出多名裕隆球員、助理教練涉在第20屆賽事中簽賭至少18場，其中7場更有球員藉場上表現即時控制比分詐取賭利，不法所得高達2500萬台幣（約80萬美元）；士林地檢署昨依詐欺 等罪起訴MVP後衛柯旻豪等15人，在押的柯旻豪移審時自曝妻子流產、請求交保，但法官仍諭知續押，確定在看守所過年。

起訴對象還包括得分後衛吳季穎、外籍中鋒斑霸，周暐宸、顏聞佐、邱忠博，後衛陳品全、黃鉉閔、吳祐任、李其恩、裕隆隊助教邱繼緯；吳季穎前女友黃品瑄、友人張曉悌、游舜翔、邱廷昱。

至於前鋒翁嘉鴻案發後傳拘未果逃匿至今，遭檢方發布通緝 ，外傳已逃往大陸。

起訴指出，SBL去年1至5月進行第20屆賽程，有裕隆納智捷、台灣啤酒、彰化柏力力、台灣銀行等4球隊參賽；賽事期間台灣運彩公司發行運彩供民眾投注，SBL是運動彩券發行條例所規範投注標的運動競技賽事。

柯旻豪與邱繼緯是舊識，柯知悉邱是地下組頭、可協助下注簽賭，因此介紹邱給其他球員認識。吳季穎因簽賭金額時超出簽賭網站上限，找來黃品瑄及友人張曉悌等人協助下注；為詐賭牟利，又與斑霸等其他球員朋分賭資，協議在場上透過消極執行戰術、刻意投偏等表現，「控分」操作比分。

檢方起訴法院接開延押庭，柯旻豪坦承部分場次簽賭，但否認配合打假球，反咬檢方提出的犯罪是吳季穎片面之詞，還指控吳季穎「他想讓我變成假球簽賭案首謀」。

柯旻豪指出，去年4月30日在彰師大進行的賽事中，吳季穎指控他在比賽最後2.2秒叫斑霸喊暫停，策畫傳球給吳季穎投壓哨三分球，但這場比賽他受傷坐在觀眾席，「我怎麼叫，場上也聽不到，且教練（邱大宗）不願放棄任何1場比賽，沒有人能代替教練暫停比賽」。

體育署回應，針對職業運動建立跨部會防賭機制合作平台，定期召開防賭機制會議，藉此追蹤防賭機制的工作，維護運動賽事的公平競爭。

據台北中國時報報導，此案是首次引用運動彩券發行條例起訴，沒收犯罪所得。