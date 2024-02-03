高壓、憂鬱風險大 台10年來年均5警輕生 多為「這件事」想不開

警察工作高壓、繁重，實務上有多數員警面臨情緒困擾時，通常不願主動尋求諮商協助。圖非新聞當事人。（記者李隆揆／攝影）

兩名警員今年初接連自殺，警察身心健康受關注；據統計，十年來平均每年五名警察自殺，監察院點名警政署應速謀改善。警察是人民保母，為何連自己都保護不了？警界分析，警察工作性質高壓、機關生態封閉，不少人心理衛生狀況欠佳，成憂鬱高風險族群。

警政署統計，2014至去年52名警察自殺，2016年9人最多、2022年7人居次，今年1月又發生兩件。

新北市三重警分局厚德派出所27歲李姓警員1月10日失聯，後警方破門發現左胸中彈身亡，臉書 遺言透露不滿被調職及同事怠職；國道警察局第9大隊木柵分隊30歲林姓警員1月18日出勤，返隊如廁被發現頭部槍傷陳屍，未留遺書，警方調查與女友爭吵有關。

警政署統計2017年起，警察自殺20至29歲占三成三最高、40至49歲二成五居次、30至39歲與50至59歲各兩成再次；原因以感情困擾占三成居多，其次身心健康兩成三及工作適應一成五。

警界分析，警察工作性質高壓，來自績效評核、突發事件、行政協助及勤休不正常；機關生態封閉加上「英雄主義」文化，警察易壓抑情緒不求助，面對不平之事也少申訴。

監察院今年1月提出調查報告，近4年22名警察自殺，僅5例曾列冊輔導或提供諮商資源，心理輔導機制對高風險對象識別能力不足，且心輔經費短缺、「關老師」角色定位衝突、教育訓練流於形式、未落實自殺防治策略、委外預約諮商成效不佳；內政部 應督促警政署速謀改善，檢討績效評比及勤務制度合理性，注意警察精神壓力、長期失眠 等風險因子。

報告指出7大缺失，心理諮商覆蓋率不及1%、求助被貼標籤疑慮、委外諮商使用率低、績效及服從權力關係結構、年輕警受精神困擾因素增加、整合自殺防治系統不足與自殺調查難召公信。

依全國自殺防治中心資料，2022年自殺死亡率每10萬人口16.2人，警政署統計，警察7萬人，近10年年均5.2人自殺死亡。警政署說，警察自殺率低於國人，惟工時長，多應處社會負面事件，壓力較一般人大，已建立防處機制，將爭取諮商經費，已要求主官（管）關懷基層發現異狀立即處理。

警政署說，諮商均保密，從2019年300餘人，提升至去年近700人，有時調整職務減少壓力，非均須諮商，且有警察透過地方政府員工協助方案或社區心理衛生中心求助，未列警方統計；年輕警自殺占比波動大，對新進人員講習均宣導諮商資源；自殺調查以訪談筆錄、監視器等佐證，由督察人員就生活、財務、感情、工作等深入查證。