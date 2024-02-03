校安新規…特定學生可直接搜書包 師正當管教免責

新北校園割喉案事發後，校內設置追思小站，不少學生摺紙鶴、寫小卡感念受害學生。（本報資料照片）

新北校園割喉案後，教師管教權遭限縮的狀況，受到關注。教育部 2日召開校園安全諮詢會第二次會議，確認教師若為維持教學秩序、教育正常，必要管教行為不予處罰；但教師不得以管教偷渡 甩耳光等不當行為，近期完備法治程序後發布，最快下學期上路。

不過台北市家長協會理事長胡語姍認為，遇到現場管教問題，仍需有完整程序調查、就事實面向逐一了解，才能還給教師公道、讓家長信服。

教育部2日開會研議修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」。學務司副司長黃蘭琇說明，若學生攻擊教師或他人、毀損公物；或自殺、自傷；或攜帶違禁品有侵害他人生命身體等樣態，教師可採取必要措施制止，以及只要採取正當必要管教行為，是出於防衛自己或他人權利，即可不予處罰也不進入調查程序，不會影響教師考績。

教育部主任秘書廖興國表示，教師可採取的管教措施包括口頭糾正、書面反省、適當增加作業等，但甩耳光等方式，即便是阻卻違法事由也不可。學生若不服管教、明顯妨害現場，學務處或輔導室若無正當理由，不能拒絕派員處理。

另據中時報導，修正草案將放寬校安檢查限制，就是依據「注意事項」第29條，區分為兩種條件，即處於保護管束期間的「特定學生」，無須透過會商程序，便可搜書包；「非特定學生」則須緊急會商，確認危害他人等情況才能檢查。

校園安全檢查人員必須有兩人以上，且被檢查學生可要求一到兩名「當時在校」的教職員或學生陪同，若有緊急危害的情況，則可免除陪同人員。

全國教師工會總聯合會表示，肯定教育部擴大校園安全方案提案討論，但還是希望盡快增置校安人力，有效減少校園衝突事件。