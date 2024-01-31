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台灣首宗 環團控減碳不力、氣候法違憲

記者胡瑞玲、陳素玲／台北31日電
氣候憲法訴訟聲請人、小學生「果果」盼政府積極要求高碳排產業盡快減碳。(記者胡瑞玲／攝影)
氣候憲法訴訟聲請人、小學生「果果」盼政府積極要求高碳排產業盡快減碳。(記者胡瑞玲／攝影)

台灣2020年宣布2030年減碳目標為24%（正負一個百分點），去年氣候法也正式上路，但環團指出，氣候法雖提及2050淨零碳排目標，卻未提及短、中期目標，更批2030年減碳目標不夠積極，昨赴司法院聲請台灣首次氣候憲法訴訟，盼大法官受理並實質審理，以落實世代正義。

氣候憲法訴訟代理人、環境權保障基金會專職律師黃馨雯指出，依據憲法規定，立法者有義務保障人民基本權，然而氣候法去年上路，卻未訂定短、中期國家階段管制目標，違反法律保留原則，且根據氣候法規定，環境部應於今年元旦前提出第三期（2026至2030）溫室氣體階段管制目標，至今也未公布，違法又違憲。國發會公布的2030年減碳目標也不夠積極，無法盡到「巴黎協定」所規範的減碳責任。

黃馨雯強調，國家階段管制目標涉及到部門管制目標、行動方案，各部會及人民需要時間準備及因應，如今卻是將氣候變遷帶來的危害及減碳氣候負擔，都交由下個世代承擔，主張氣候法危害人民生命、生存、身體及健康、居住、財產、工作、文化（原民）等七個基本權，已屬違憲。

其中一名氣候憲法訴訟聲請人、小學生「果果」透過問答方式表示，氣候變遷讓全球暖化，讓植物無法生長、動物無法生存，所有人都要負起減碳責任，但如今的政策卻是把多數責任都丟給小孩，政府應積極要求高碳排產業盡快減碳。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，深受氣候變遷影響的農漁民、兒童、莫拉克風災受害的原住民族人等共13人認為氣候法有違憲之虞，委託基金會向憲法法庭聲請氣候憲法訴訟，除呼籲大法官受理並實質審查，也希望盡快將2030年減碳目標提升至40%、再生能源占比增至40%。

國發會表示，法案（指氣候法）已經立法院審議通過，因此要問環境部，國發會不回應。環境部長薛富盛則強調，設定目標要務實可達到，否則沒意義，第三期管制目標已召開會議擬定中。氣候署先前表示，預計今年年中發布報告。

減碳 氣候變遷 大法官

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