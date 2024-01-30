台灣同婚伴侶逾2.5萬人登記 過半是女性

行政院性別平等處29日發布「2024年性別圖像」，其中同婚累計至去年超過2.5萬人完成登記，女性近一點八萬人。圖非當事人。（本報資料照片）

行政院性別平等處昨發布「2024年性別圖像」，其中自四年多前同婚合法化後，累計至去年，共超過2.5萬人完成登記，其中女性近1.8萬人，遠超過男性；至於地方政府的女性一級主管比率，以基隆市為首，其次分別為新竹縣和高雄市，六都中的台北市和桃園市，都未達20%。

「2024年性別圖像」首度納入2023年經濟合作暨發展組織的社會習俗性別指數SIGI）評比，我國成績榮獲全球第六名，位居亞洲第一名。行政院去年建立「我國性別平等指數」，與歐盟 「性別平等指數」（GEI）相較，成績居歐盟27個國家中的第十二名。

行政院性平處指出，台灣自2019年5月起，同性婚姻可以合法登記，截至去年全國同性伴侶完成結婚登記，累積共2萬5716人，其中男性7748人、女性1萬7968人；國人與外籍人士同性伴侶完成結婚登記為1054人，男性644人，女性410人。

不過，根據內政部 戶政司統計，同婚伴侶離婚數也逐年升高。2019年110對伴侶離婚，去年則有481對同婚伴侶離婚，且自2019年起算，共2382對同婚伴侶離婚。

在女性參與決策部分，2022年直轄市長及縣市長選舉後，各地方政府一級主管及所屬機關首長，有基隆市、新竹縣、高雄市、連江縣、嘉義縣、新北市，及苗栗縣等七個縣市女性比率達三分之一以上，另有四個縣市不到20%。

根據2024年性別圖像指出，各地方政府女性占一級主管及所屬機關首長的比率排名，依序為基隆市、新竹縣、高雄市、連江縣和嘉義縣；未達百分之廿的四縣市，分別為台北市、雲林縣、桃園市和宜蘭縣。

對於女性主管比率不如上屆，北市人事處表示，北市府女性政務首長進用比為百分之廿一點四三，各機關學校女性首長比例百分之四十一點一九，已達三分之一以上。桃園市人事處長林妙貞表示，女性首長比率雖較低，但一級機關單位主管性別比達一比一，未來會持續培養女力，適才適所拔擢優秀女性中高階人才。

宜蘭副縣長林茂盛表示，縣政府共廿一個局處長，其中女性三位，占百分之十四，雲林縣府則指出，縣府及所屬機關一級主管共廿三個局處長，目前其中女性主管五人，比例約百分之廿一點七，已超過二成。