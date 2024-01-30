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美中搶布局…量子電腦解碼力強 恐顛覆全球資安

編譯茅毅／即時報導

1994年是量子運算轉捩點，美國數學家秀爾的演算法顯示，量子電腦的解決問題能力超越傳統電腦，破解密碼很可能是量子電腦一項重要的早期應用。路透報導，全球可能最快明年將屆「量子日」，屆時目前的加密方式在量子電腦前均無用武之地，因此在量子電腦領域領先的美國和中國大陸，正大規模竊取與收割對方的資料數據，以在量子日後破譯截獲訊息。

據美國波士頓顧問公司（BCG）去年5月報告預測，企業最快明年將從量子運算獲利；2035年量子資料數據可能為用戶帶來8500億美元收益，量子技術會在該年成熟。

量子電腦若可望在幾分鐘內就能破解加密密碼，無須目前傳統電腦所需的幾千年。業界專家指稱，北美是量子運算重鎮，包括IBM、亞馬遜、英特爾、Google、微軟等美國公司都在研發量子電腦，新創公司Atom Computing已做出1180量子位元的量子電腦。

至於中國的新創公司本源量子，去年1月也宣布，已將1台完全自製的24量子位元量子電腦交貨給客戶，並預計明年研發出1024量子位元量子電腦。

不過，以色列量子運算專家米納比說，量子電腦至少要有100萬個量子位元，才有商業價值。因此目前各國推出的100量子位元電腦，只算是剛起步。但在此一量子大趨勢下，美中等全球主要國家都正未雨綢繆，以免「量子日」來臨後，遠比目前最快超級電腦還強大的機器，將能破解幾乎所有現代通訊的密碼。

加拿大資安公司QD５副總裁孔茲說，據美國國防資訊系統局會議紀錄，各國均設法竊取資料數據，即遂行「現在收割、之後破譯」的資安攻擊。軍方將發現其長久以來的計畫及情蒐讓敵方盡收眼底、企業智財恐已遭竊、民眾健康紀錄將全都露。

但對量子日「大限」何時到來，各界意見不一，量子運算仍處於相當早期，目前僅造出處理能力有限，又容易出錯的小型量子電腦，且部分研究人員估計，本世紀中葉可能才接近量子日。

資安 亞馬遜 波士頓

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