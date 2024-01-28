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黑白集／兌現、轉售亂象生 文化幣現形記

黑白集
文化部推文化成年禮金，社群平台出現轉售、收購等亂象。（記者陳正興／攝影）
文化部推文化成年禮金，社群平台出現轉售、收購等亂象。（記者陳正興／攝影）

文化部發放成年禮金文化幣，鼓勵年輕人體驗藝文，卻爆出被用於購買拍立得、化妝品、做美甲，甚至出現兌現、轉售潮，一舉讓文化幣現出大撒幣原形。

相較過去台幣數百元的動滋券、農遊券或50元的農粉幣，等同1200元現金、最高可再獲600元加碼的文化幣，不僅是更大手筆的撒幣，更可攫取鼓勵文化發展的光環；又在選前宣布擴大實施，形同政策買票，難怪人民怒批「繳稅給年輕人買禮物」。

文化幣出包，問題就在於政策背後無法掩蓋炒短線走歪路的事實。所謂上行下效，商家及年輕人想方設法「讓利益最大化」，何嘗不是政府偷雞行為的折射？因此更該追究的是「買票」的初心，政府敢給，豈能怪人民敢拿？

何況，文化由誰定義？去年閣揆陳建仁在迪化街商圈宣布擴大實施文化幣時，大談夫人年節採購和孫子滿月油飯，那是迪化街歷史文化記憶，但年輕人餐飲和生活雜貨不是文化。漫畫書籍是文化，Cosplay、美妝美甲為何不是文化？可以買樂器，為何不能買攝影器材？文化幣在書店可買書、雜誌、DVD，在文化園區也可體驗手作文化課程，為何不能買手工皂、花藝品？

文化幣之亂能培養什麼藝文消費習慣，或扶植什麼藝文產業，恐怕是不能說的祕密；但20億打個大水漂，陳揆的確多了一個以「文化」為名的記憶。

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