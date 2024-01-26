長榮機師預告罷工涵蓋春節、清明 旅客：機票變肉票

機師工會昨宣布兩罷工警戒區段，分別為2月7日至18日、3月30日至4月7日，分別涵蓋春節連假和清明連假期間。（記者季相儒／攝影）

長榮 航空機師醞釀於春節期間罷工 ，勞資雙方預計下周再協商。桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，分別為2月7日至18日、3月30日至4月7日，涵蓋春節、清明連假。工會強調，若協商未果，將於該兩警戒區段罷工，行動前24小時公告。

對此，長榮航空表示，不樂見罷工發生，將努力研擬可行方案，並與工會持續協商。交通部民航局則呼籲，勞資雙方應考量旅客權益，保留彈性、釋出善意，積極尋求共識，讓事件圓滿落幕。

長榮航空機師罷工危機未解，台灣航空史「第四罷」儼然箭在弦上，機師工會昨召開理監事會議，強調資方前天協商會議中，仍未針對工會訴求提出任何對案，決議於勞資雙方針對工會訴求尚未達成最終協議前，提前公告兩罷工警戒區段。

機師工會表示，工會在罷工行動開始廿四小時前，也將於機師工會官方網站上，公告罷工開始時日等相關資訊。此外，昨也決議，將對工會內部長榮分會會員進行至少二至三次「罷工演練」，確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間、精準配合指令。

機師工會強調，不放棄於正式罷工前與資方實質協商，並尋求達協議共識的任何可能。只要資方於1月30日前，對工會的訴求提出明確對案，工會仍將出席參與協商。

長榮航空表示，將持續與工會協商，希望能達共識。若一旦工會正式罷工，將於第一時間在公司官網、手機App 公告受影響航班資訊，並提供受罷工影響旅客退票、改票免收手續費服務，同時盡最大努力將旅客簽轉至其他適合航班。

機師工會昨宣布長榮機師擬春節與清明連假發動罷工，也是不少旅客安排出國旅遊的旺季。消息一出，不少旅客開始詢問退票或改機票，但由於目前罷工尚未確定，一旦退票，旅客得自行吸收手續費，不改票又要承擔可能面臨行程遭罷工取消的風險，進退兩難，也讓旅客無奈自嘲「長榮機票變肉票」。

不少民眾早安排好春節全家出國旅遊，機票價格也買得不低。儘管長榮航空昨表示，受罷工影響旅客，退票改票將免收手續費，不過卻有一個「但書」，也就是得要正式罷工，受影響的旅客退票、改票才免收手續費。

換句話說，由於罷工事實尚未發生，若旅客為避免風險先行退票，根據航空公司的運送條款，屬旅客「自願退票」，全程未使用的機票退票金額必須扣除服務費以及機票取消費用；若已部分使用，必須扣除已使用航段的票價，再扣除服務費、機票取消費用後，才是最後的退票金額。

因此，就算旅客不願承擔風險自行退票，仍得承擔機票退票損失，且春節期間改訂他航的空間不大，倘若退票，可能原本安排好的出國計畫就得取消。有旅客就抱怨，這根本是「機票變肉票」，呼籲長榮航空應直接提供旅客免費退票的方案，或是直接提出保證會飛的航班，讓旅客安心。

民航局表示，工會已公布警戒區段，旅客行程增添不確定因素，已立即要求長榮航空妥為處置，相關應變配套應盡速呈報民航局及揭露於官網。