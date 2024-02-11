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口腔訓練成功 重癱者嘗到果泥滋味

記者邱瑞杰、宋原彰／台北11日電

身心障礙者部分需要特需醫療服務，部分則需要特定的牙齒照護。基隆市身心障礙福利服務中心的部分重癱住民長期靠鼻胃管灌食，透過口腔訓練讓一名從未「吃」過東西的20多歲住民頭一回用嘴巴吃果泥；他嘗到食物滋味後，眼角不禁泛出歡喜淚光。

基隆障福中心現有一一一名住民，包含重癱、重病及心智障礙等身心障礙者。中心主任江欣慧說，以前住民發燒送醫，以為是感冒，但胸部X光顯示肺部白點很多，才知道他們因吞食不慎造成呼吸道損傷，累積導致慢性吸入性肺炎。

2019年起，中心每年邀請牙醫師林建宏指導工作人員和住民做口腔訓練。林建宏說，口腔訓練能在前端就解決問題。汪欣慧表示，有認知能力的長者和住民，能經由示範學做「益口銅身操」，但部分身障者或自閉症、情緒障礙、重度智能障礙者，就要由工作人員協助。中心另幫住民做口腔肌肉按摩，減緩萎縮，搭配六名護理師在吃飯時觀察住民的反應，幾年下來，住民吃正常食物的人數提高，管灌人數下降，就醫率也減半，肺炎就醫病例從每年最少一、二十件，去年已降到個位數。

一名30多歲的住民出生時腦部損傷，從小就靠鼻胃管灌食提供營養，家人也擔心若正常進食，稍一不慎恐嗆傷生病，問題更大。十年前住進中心時，20多歲的他還沒用嘴「吃」過東西，經口腔功能訓練，終於嘗試吃下第一口果泥，當時他的眼角有淚，如今也已進步到可以享用軟食。

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