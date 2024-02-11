掛號要等3個月 智障兒牙痛到撞牆

基隆市民林采蓁的兒子因癲癇腦部發育不全，導致重度智能障礙，她回想兒子牙痛卻因一般牙科診所無法收治，聯絡台大、雙和醫院特需中心都因掛號滿號，分別要排三、兩個月後才能看診，兒子痛到一度用頭去撞牆，好不容易排到看診又是四、五小時的舟車勞頓，道盡許多特殊家庭的就醫悲歌。

林采蓁說，兩年前兒子吃東西時感覺喉嚨有異物，但不會表達，她擔心卡到異物，帶去小兒科照Ｘ光確認沒問題，她猜想感冒喉嚨不舒服，但就醫診察後也不是，後來研判是牙痛。

她詢問台大及雙和特需中心，預約掛號到三、兩個月後，一般牙醫師表示難以麻醉無法收治，建議開轉診單到特需中心掛診可能比較快，但雙和醫院回覆有轉診單也沒用，「讓我又好想哭」。她讓兒子吃了兩周止痛藥，兒子的痛苦沒減緩，每天唉唉叫，叫到用頭撞牆。

她問雙和醫院特需中心該如何處理？對方回稱，若真的受不了可掛急診，可能隔天或隔兩天看診，但「仍不敢保證」。她認為兒子沒發燒，只是想看牙齒，掛急診是浪費醫療資源，只好讓兒子改吃更好的止痛藥，三周後終於把疼痛感壓下去。

終於等到雙和醫院看診的時間，林采蓁說，帶兒子從基隆搭車轉車再坐接駁車，來回一趟四、五小時才完成治療，由於健保 給付身心障礙者兩個月洗牙和塗氟一次，現在每次預約看診都不敢錯過，「我必須卡住名額」，因兒子牙痛不會表達，一旦錯過，下次再發作就不知要折磨多久才能看診。

「希望基隆能有特需中心」，林采蓁說，這些孩子都有情緒，有時坐捷運 在車廂內大吼大叫，或賴在地上拉也拉不動，這對家長壓力大，但又不得不去，若在地就有特需中心，跟她同處境的家長和孩子就能輕鬆點。

台大醫院特需服務示範中心主治醫師楊湘說，初診患者預約會詢問病人狀況，若急症不指定醫師與時間，通常有機會排在下一周看診，另也常遇到初診「放鴿子」的病患，若有人臨時取消也會空出名額。