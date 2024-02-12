新聞眼／錯誤的能源政策 民眾淪物價消波塊

台電電費連年漲價，台電發了一篇新聞稿表示，政府為維穩物價，由台電在第一線扮演「消波塊」，吸收成本抵擋通膨海嘯，但事實上，對電價及外食費調漲毫無能力說不的消費者，才是最無助的最終消波塊。眼看著電價即將連三漲，對企業經營、民生消費都帶來極大影響，政府錯誤的政策，究竟要延續到何時？

面對巨額虧損，台電強調，他們發電燃料成本沉重，因此大大虧損，不過，蔡政府持續推進廢核進程，不斷增加其他成本高很多的電力來源，才是導致發電成本居高不下的原因。

觀察台電各種發電方式的發電成本，截至去年11月底止，台電自發電力中的各種電力成本，核能每度電發電成本為1.4元、最為便宜，抽蓄發電的成本為每度5.29元、成本最高。

其中，風力發電成本最引人關注，台電自發的風力發電成本是每度電3.01元，對照台電購入電力中的風力發電，每度電高達6.85元，而且風電價格年年墊高，2021年每度5.1元，2022年每度5.92元，2023年每度漲到6.85元，每年漲幅約16%。

整體來說，台電自發電力每度電發電成本平均是3.32元，購入電力卻是4.3元，台電向民間廠商買電的價格大幅高於自己發電成本，違反在商言商的原則，等同是台電保證民間廠商賣電給台電一定能賺錢一樣。

然而，對比台電連年巨幅虧損，綠電公司卻個個發大財，還因利益龐大弊案頻傳，難怪民間會流傳「台電跌倒、綠電吃飽」歇後語，最終端的消費者恐怕才是承受錯誤能源政策，乃至引發連串人謀不臧事件中最無辜的「消波塊」。