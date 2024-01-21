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超級寒流襲台恐5℃以下 蔣萬安：北市可放低溫假

記者周湘芸、陳敬丰／台北21日電
入冬最冷寒流報到，民眾穿著保暖衣物外出，台北市可望放低溫假。(本報資料照片)
入冬最冷寒流報到，民眾穿著保暖衣物外出，台北市可望放低溫假。(本報資料照片)

今寒流南下，北台灣率先轉涼，中央氣象署表示，這波寒流為漸近式逐日降溫，北部及東北部今整天約攝氏12至18度，且有局部短暫雨，23、24日是最冷的時候，北部大屯山、七星山會降雪，中南部山區也可能機會。至於是否可放「低溫假」、「寒流假」，行政院人事總處表示，實施權責是各縣市長，台北市長蔣萬安表示，若有降雪、對山區學校造成影響，校方向教育局報備就可停班、停課一天。新北市長侯友宜則說已請教育局評估針對各校狀況，評估讓學生生活安全做最大考量。

氣象署預報員林定宜表示，隨著寒流南下，北部及東北部轉冷，尤其北部一口氣降五度，整天約12至18度，中部約14至25度，南部約16至26度，東半部約17至21度；除了北部及東半局有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

降雪機率方面，林定宜說明晚北部及東北部1000至1500公尺以上高山，如太平山、大屯山、七星山及拉拉山都有降雪機會，23日連中南部及花東地區2500至3000公尺以上高山也有機會。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，明晚將觸及寒流定義，周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下。至於強度能否和2016年的霸王級寒流相比？吳德榮表示，這波寒流弱了約3、4度，無法相提並論，但天氣由極濕冷漸轉極寒冷，仍應特別注意保暖、防寒害。

由於這波寒流威力恐與2016年霸王寒流相近，影響時間更長，蔣萬安受訪指出，之前2016年1月寒流，這一次就循例辦理，請學校評估當時寒流期間有一些課程或活動，如果有狀況，就請校長依據現在既有的天然災害停班停課的作業辦法，跟教育局報備之後就會停止上班、上課。

針對新北市學校是否放低溫假，教育局表示，將提醒學校進行防寒整備，得視當地實際情形自行決定課程實施與否或調整課程活動，以維護師生安全為優先。並依天然災害停止上班及上課作業辦法「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」，授權各校校長依各校實際情形調整上班上課模式。

教育局 低溫 侯友宜

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