AI手機通話翻譯最吸睛 是否掀換機潮 分析師仍保留

生成式AI手機時代來了 製表／馬瑞璿

ＡＩ（人工智慧）手機來勢洶洶，研究調查機構Counterpoint預測，今年生成式ＡＩ手機出貨量初估超過一億支，雖然品牌商都對ＡＩ手機新商機殷切期待，分析師認為，ＡＩ手機雖為今年智慧型手機市場亮點，但相關ＡＩ功能還在初步發展階段，還沒有強大到吸引消費者一窩蜂換機，預期今年全球智慧型手機市場仍然是低度反彈走勢，難以引起換機熱潮。

去年第四季，高通 、聯發科陸續發表ＡＩ晶片 後，高通晶片整合Meta大語言模型Llama 2，能讓智慧手機進行圖像生成，耗時不到一秒鐘；而聯發科ＡＩ晶片則提供更快的邊緣ＡＩ運算，能讓智慧手機ＡＩ自動生成文字、圖像、音樂。vivo、ＯＰＰＯ手機產品陸續採用高通、聯發科晶片，走進ＡＩ手機之列。

不過，除了ＡＩ運算能力之外，消費者更期待的是生成式ＡＩ功能如何運用在生活之中，舉例來說，如果用戶今天做會議紀錄，手機錄音之餘，能否將錄音內容自動轉成文字敘述，甚至可以自動生成一份報告，就是消費者所期待的。

因此三星 今天凌晨二時舉行的Galaxy S24新品發表會，廣受全球市場關注。三星S24系列新品強打「ＡＩ功能」，其中以手機通話即時翻譯功能最受期待。舉例來說，民眾打電話到日本訂飯店，民眾講中文，ＡＩ系統會啟動語音翻譯功能，由ＡＩ系統講日文和對方溝通。連同中文在內，首波有十三個語系同步上線。

不只如此，三星ＡＩ會自動幫用戶修照片，連以前拍的照片，只要輸入就可修圖、甚至生成既有照片邊界外的圖像；此外，語音轉文字智慧助理，能識別多位發話者，運用ＡＩ和語音轉文字技術，進行轉錄、摘要，而Notes筆記智慧助理功能，可以自動排版筆記，搭配生成摘要，讓筆記井然有序。

Counterpoint預估，今年全球生成式ＡＩ手機出貨量初估超過一億支、2027年上看5.22億支。台經院資深分析師邱昰芳認為，ＡＩ手機目前仍在發展初期，功能還沒有強大到吸引消費者積極換新機，但部分手機大廠推出的新功能吸睛，就有可能吸引消費者購買，也有望拓展該品牌廠的市占率；不過，以整體市場來說，ＡＩ手機今年仍難帶動換機潮，對手機市場整體銷售量來說，沒有太大的挹注。