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類流感、新冠疫情 雙雙進入高峰期

記者李青縈／台北17日電

台灣類流感疫情處高原期，上周門急診類流感就診達12萬7000人次，創下十年來同期新高，疾管署預估春節前一周將達到高峰，屆時單周就診人次恐達15萬；上周另增42例流感併發重症、11例死亡個案，最年輕案例為七歲女童，感染Ａ型流感後出現罕見「急性壞死性腦病變」，發病五天後過世。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，台灣類流感疫情已進入流行期，近四周合約實驗室分離呼吸道病原體結果顯示，前三名為腺病毒、流感病毒、副流感病毒；此外，另有呼吸道融合病毒、新冠病毒於社區活動。

上周門急診類流感就診人次為12萬7229人次，另增42例流感併發重症，其中30例未接種流感疫苗，以及11人死亡，年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中八例未接種流感疫苗。

另外，台灣上周新冠併發症個案達538例、55例死亡，分別創近五個月及四個月新高。疾管署發言人羅一鈞表示，新冠、類流感等兩大疫情將在農曆年前雙雙進入高峰期，預計1月28日至2月3日達到新冠高峰，屆時每日約1萬2000至1萬5000人感染。

防疫醫師林詠青表示，類流感最年輕的死亡個案為北部七歲女童，也是今年最年輕死亡案例，過往沒有潛在病史，去年10月初接種本季流感疫苗。今年1月初出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，到診所就醫，快篩確認為Ａ型流感，服用抗病毒藥物。

不過，女童返家後出現步態不穩、全身痙攣，以及發燒逾攝氏40度，家長陪同至大型醫院急診就醫。電腦斷層檢查顯示為腦水腫，研判是流感併發腦炎，緊急收治加護病房，但病況持續惡化，進一步確認為罕見「急性壞死性腦病變」。

該女童住院期間血氧濃度降低，甚至無法自主呼吸，住院第四天過世。林詠青提醒，家長如發現孩子感染流感病毒後，出現發紺、缺氧或是抽搐、痙攣等神經學症狀，極可能為肺部或腦部併發症所致，應盡速就醫。

流感疫苗 疫情 併發症

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