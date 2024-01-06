賴清德稱不缺電 專家：台電美化備轉容量率

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，去年1月至11月總發電量為2583.9億度，較前1年同期減少73億度，但因去年經濟狀況不佳、各行各業用電量大幅下降，才驚險度過缺電威脅。（本報資料照片）

政府近日頻頻以「備轉容量率」10%以上做為不缺電的證明，更批馬政府時期才是最缺電時候。清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，去年1月至11月總發電量為2583.9億度，較前1年同期減少73億度，但因去年經濟狀況不佳、各行各業用電量大幅下降，才驚險度過缺電威脅，批評經濟部自欺欺人、典型鴕鳥心態。

備轉容量是指台電所能提供的最大發電總量，扣除最大瞬時用電量後，剩餘可供調度的發電量。備轉容量率即當天備轉容量與當天瞬時尖峰負載（最大瞬時總用電量）的比值，備轉容量率愈低時，就代表還能供應的剩餘電力愈少。

能源團體「氣候先鋒者」發起人楊家法表示，備轉容量與發電組合有關，當再生能源的占比提高之後，必須要有「可以替補的板凳球員」，因再生能源不可控因素太多，當占比愈來愈高，備轉容量只能更高，不能更低。

「問題是，台電公布的備轉容量率其實經過美化。」楊家法說，太陽下山後通常用電較緊，原本日間備轉容量率要高過10%，夜間要高於8%，但台電被戳破假象後，改口夜間只要高於7%，之後又說高於6%即可。

楊家法說，民進黨 總統候選人賴清德 說現在不管什麼時候，台灣的備轉容量率都有10%至15%，明顯錯誤。例如去年12月11日，當天下午4點半，台電官網上使用率92%，表示當下的備轉容量率是8%左右，低於賴清德所說的10%。

楊家法表示，賴清德只講白天，不提晚上數據，台電官網也沒呈現晚上，因為一旦呈現真實狀況，就會打臉政府。

葉宗洸表示，台電每日備轉容量率燈號僅反映午時供電最充裕時刻，但光電歸零後的傍晚，才是供電是否吃緊的指標時刻，去年曾數次燈號逼近供電警戒橘燈，7月21日晚間8時30分甚至出現備轉容量率僅剩3%，現在台電官網每日公告的供電燈號參考價值根本極低。

中央大學講座教授梁啟源則認為，目前光電風電進度落後，三接外推方案延宕、協和四接環評、台中五接的環評都未過、大潭9號機也不可能在今年上線商轉，預估今年日尖峰備轉容量率僅1.2%，夜尖峰時段備轉容量率更是負0.6%，將面臨缺電危機。

台電強調，備轉容量的目的在於因應系統變化，當電力系統發生機組無預期故障等突發事件，備轉容量就是「坐板凳待命」的發電機組，即使全年有極少數特定時段因不同突發狀況發生而短暫低於6%，台電也透過備轉資源的快速調節，維持系統穩定運轉。