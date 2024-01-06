我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

賴清德稱不缺電 專家：台電美化備轉容量率

記者林海、葉冠妤／台北6日電
清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，去年1月至11月總發電量為2583.9億度，較前1年同期減少73億度，但因去年經濟狀況不佳、各行各業用電量大幅下降，才驚險度過缺電威脅。（本報資料照片）
清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，去年1月至11月總發電量為2583.9億度，較前1年同期減少73億度，但因去年經濟狀況不佳、各行各業用電量大幅下降，才驚險度過缺電威脅。（本報資料照片）

政府近日頻頻以「備轉容量率」10%以上做為不缺電的證明，更批馬政府時期才是最缺電時候。清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，去年1月至11月總發電量為2583.9億度，較前1年同期減少73億度，但因去年經濟狀況不佳、各行各業用電量大幅下降，才驚險度過缺電威脅，批評經濟部自欺欺人、典型鴕鳥心態。

備轉容量是指台電所能提供的最大發電總量，扣除最大瞬時用電量後，剩餘可供調度的發電量。備轉容量率即當天備轉容量與當天瞬時尖峰負載（最大瞬時總用電量）的比值，備轉容量率愈低時，就代表還能供應的剩餘電力愈少。

能源團體「氣候先鋒者」發起人楊家法表示，備轉容量與發電組合有關，當再生能源的占比提高之後，必須要有「可以替補的板凳球員」，因再生能源不可控因素太多，當占比愈來愈高，備轉容量只能更高，不能更低。

「問題是，台電公布的備轉容量率其實經過美化。」楊家法說，太陽下山後通常用電較緊，原本日間備轉容量率要高過10%，夜間要高於8%，但台電被戳破假象後，改口夜間只要高於7%，之後又說高於6%即可。

楊家法說，民進黨總統候選人賴清德說現在不管什麼時候，台灣的備轉容量率都有10%至15%，明顯錯誤。例如去年12月11日，當天下午4點半，台電官網上使用率92%，表示當下的備轉容量率是8%左右，低於賴清德所說的10%。

楊家法表示，賴清德只講白天，不提晚上數據，台電官網也沒呈現晚上，因為一旦呈現真實狀況，就會打臉政府。

葉宗洸表示，台電每日備轉容量率燈號僅反映午時供電最充裕時刻，但光電歸零後的傍晚，才是供電是否吃緊的指標時刻，去年曾數次燈號逼近供電警戒橘燈，7月21日晚間8時30分甚至出現備轉容量率僅剩3%，現在台電官網每日公告的供電燈號參考價值根本極低。

中央大學講座教授梁啟源則認為，目前光電風電進度落後，三接外推方案延宕、協和四接環評、台中五接的環評都未過、大潭9號機也不可能在今年上線商轉，預估今年日尖峰備轉容量率僅1.2%，夜尖峰時段備轉容量率更是負0.6%，將面臨缺電危機。

台電強調，備轉容量的目的在於因應系統變化，當電力系統發生機組無預期故障等突發事件，備轉容量就是「坐板凳待命」的發電機組，即使全年有極少數特定時段因不同突發狀況發生而短暫低於6%，台電也透過備轉資源的快速調節，維持系統穩定運轉。

賴清德 民進黨

上一則

涉收陸資百萬選立委 馬治薇遭押 反滲透法實施後首位

下一則

經濟學人：賴清德若當選 影響兩岸協商

延伸閱讀

賴清德：世界都在看台灣 賴蕭配堅守民主價值

賴清德：世界都在看台灣 賴蕭配堅守民主價值
經濟學人：台灣大選對中國是近在眼前危機

經濟學人：台灣大選對中國是近在眼前危機
公大校長由教部聘任 管中閔嗆賴：大學法沒「核定」2字

公大校長由教部聘任 管中閔嗆賴：大學法沒「核定」2字
釣魚台是誰的？ 區桂芝憂學生寫日本

釣魚台是誰的？ 區桂芝憂學生寫日本

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車