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小學課文「水泄不通的掌聲」 老師傻眼、家長不滿

台灣新聞組╱台北1日電
國小六年級國語課本收錄了侯文詠的夢幻全壘打，其中「水泄不通」的掌聲，讓很多老師也不知怎麼教。(取自南一出版社的課本網站)
國小六年級國語課本收錄了侯文詠的夢幻全壘打，其中「水泄不通」的掌聲，讓很多老師也不知怎麼教。(取自南一出版社的課本網站)

台灣教育部新課綱大量刪減文言文，外界多所批評，也被北一女國文教師區桂芝砲轟「這是個『無恥』的課綱」。近日一篇國小課文內容也引起家長們的議論，六年級的國語課本中竟出現「水泄不通的掌聲」的形容，家長直呼看不懂，老師更一頭霧水不知道該如何解釋，都要討論怎麼教。

該篇課文是選讀知名作家侯文詠的短文《夢幻全壘打》。作者自述童年時喜歡跟大孩子們打棒球，祖母卻希望他好好念書，不可貪玩。有一次他終於揮出夢寐以求的全壘打，卻在「水泄不通的掌聲」中，被祖母抓個正著。

樂齡學習中心講師劉新圓投書本報系聯合報表示，以侯文詠在文壇深耕多年且頗獲好評的程度，按理不該犯下低級錯誤，所以他很有可能是故意為之。短文的主人翁球技很差，長期在球場上吃癟，好不容易創造奇蹟，終於揚眉吐氣了，沒想到馬上就要被祖母責罰。滿場的喝采在他耳朵裡，反而顯得「水洩不通」，充滿矛盾、尷尬與無奈；有國文老師解釋這叫「轉化修辭」，並非毫無道理。然而，這種驚人之語是否適合基礎的小學語文教育？頗值得商榷。

台北中國時報報導，有國小老師坦言，該文讀起來還滿生動，但確實不太適切，授課前也都會討論，如今已有不少小學生出現誤用成語情形，例如「老師今天穿得美輪美奐」、「你的歌聲音容宛在」，讓他們哭笑不得。

節目企劃、學者楊秉儒表示，這篇文章是侯文詠以兒童視點出發，呈現活潑風趣的世界觀，當中誤用成語、錯置安排算是一種詼諧用法，無傷大雅，但出版社選材時應注意，或者多加說明才是。

此事也引起大批網友討論，有人留言：「絡繹不絕都比水泄不通合理，經久不息、掌聲雷動才是正常的吧」、「有這種教材，難怪學生素質低落，錯字連篇。」、「看行文，侯是故意要誤用成語，犯一個小孩子才會犯的錯誤，營造一種童趣，問題還是出在教科書的選材，幹嘛要教小孩童趣？」

教育部

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