入口在南投 出事在花蓮 山難救援繞半個台灣

花蓮山區如果發生山難，花蓮消防員常須繞半個台灣趕赴南投救援，單程約七小時，入山趕抵現場可能還要兩、三天。(圖：花蓮縣消防局提供)

山林開放之後，山域事故攀升，熱門路線能高安東軍、六順山與七彩湖登山步道，登山口在南投，易發生山難位置卻在花蓮，在「屬地原則」下，花蓮消防隊須花七小時開車繞半個台灣到南投救援；南投消防隊也常跨轄區赴台中、嘉義山區救援，地方盼權責分明，籲中央成立國家公園消防隊。消防署表示，若有支援需求可提出，再協助調度。

行政院2019年擴大開放山林，當年全國山域事故218件、死亡27人，數據逐年攀升，去年到11月底有481件，死亡49人，創下近年的高點。

去年4月，6人登山隊到能高安東軍縱走，56歲華裔 女教授與陳姓領隊失聯。花蓮消防隊趕赴南投搜救，空勤直升機因天候惡劣無法協勤，兩人被尋獲時已罹難。有隊員說「若能更早搜救，或許能提高生存機會」。

能高安東軍縱走入口屯原、出口奧萬大皆在南投，但路線知名地標包括光被八表、白石池、萬里池、五甲崩山等都在花蓮，由花蓮消防局處理，去年上半年就有12件山域救難，僅2件從花蓮秀林鄉銅門入山，其餘10件要繞到南投救援。

花蓮消防二大隊指出，東部入山比從西邊屯原兩2天，且雜草叢生路徑不明，踩空很危險。

南投消防二大隊長吳嘉宏說，若災難點在花蓮，南投派員趕到最快也要兩、三天，不會比較快。南投消防局表示，事故點由內政部 「國土測繪圖資服務雲」判定，再依屬地原則通知出勤。不只花蓮有爭議，台中白姑大山、七彩湖、南三段、嘉義鹿屈前峰、水漾森林等易發生事故山域，南投消防局也要跨縣搜救；如今救援勤務多、人員少、山區幅員大，調配有困難。

「山友的命是命，我們的命不是命？」基層消防員表示，政府要開放登山，應完整規畫國家級專責救援機關，在各地成立專業救援分隊，招募救援好手加入，掌握黃金救援時機。