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施明德傳裝葉克膜「生死存亡關頭」 游盈隆拜託民眾捐血救命

記者楊德宜／台北即時報導
民進黨前主席施明德傳出肝癌復發命危。（本報資料照片）
民進黨前主席施明德傳出肝癌復發命危。（本報資料照片）

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發命危，台灣民意基金會董事長游盈隆30日晚在臉書呼籲民眾到關渡捐血站捐血，「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也好」，希望願意捐血的人愈多愈好，「天佑施明德主席」。

游盈隆表示，他經可靠消息來源證實，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中。然因使用葉克膜，出現血小板過低狀況，急需輸血。

他說，他30日自告奮勇去關渡捐血站登記要捐血小板，卻被告知因逾齡、超過65歲，資格不符，幫不上忙，感到非常沮喪和挫折。「想當初，我熟識他時，我才37歲」。

「考慮再三後，我不得不在此將這消息公布」，游盈隆表示，如有熱心朋友願伸出援手，只要身體健康，年紀適當，不論是什麼血型，請盡早向位於台北市北投區的關渡捐血站連絡並預約捐血時間。電話：02-2897-1600#6141。

游盈隆表示，施主席，Nori桑，一生為台灣民主、自由、人權奮鬥打拚，坐牢超過25年，是台灣的曼德拉，對台灣社會有重大貢獻。「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也好，3個、5個、10個、20個、愈多愈好。無限感激」，天佑台灣，天佑施明德主席。

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