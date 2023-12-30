招生海嘯快滅頂 蔡政府、教育部、校方都裝睡

19所大學招生不到6成註冊率「淹水線」，最低一所僅15％。不僅如此，台清交等頂大也有52個碩博士班註冊率掛零，原因是報考者太少且未達錄取標準。此事早在預料中，但蔡政府在裝睡，教育部 在裝睡，各校都在裝睡。

卅年前民間團體推動「教改運動」，希望紓解升學 壓力，結果走岔成「廣設大學」，阿貓阿狗的專職都搖身變大學。於是，我國大學由50多所激增為150所，升學率由一成變為9成9。但學生品質卻日漸低落，技職人才則被掏空，年輕人工作高不成、低不就。

這個問題，十幾年前即已發現，但始終不改。隨著少子化日趨嚴重，台灣的青少年人口，已完全填不滿大學過剩的空洞，因而訂出私校退場機制。但許多學校寧可拖著，教育部也睜一隻眼閉一隻眼，看著學生在空蕩的私校間被不斷轉手。在兩岸和平的年代，不少陸生填補了我們學生不足的空缺，如今連這塊拼圖也丟了。

可悲的是，大學發給年輕世代「高學歷」證書，但這對他們的就業 與社會地位毫無幫助。台灣過半青年的薪資仍達不到繳稅門檻，旅宿業缺工，還得仰賴進口移工。「高學歷」與「低薪資」的落差，折射了當年轟轟烈烈「教改」的眼高手低。裝睡的人叫不醒，潘文忠當了七年教長，他裝作自己與此無關。