跌破淹水線 19校註冊率不到6成

根據教育部統計，一一二學年各大專校院中，共有五十二個碩博士班新生註冊率掛零，其中台大有五個。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

教育部 公布112學年(2023年)各大專校院新生註冊率，共有19所未達六成「淹水線」，與去年持平，其中高苑科大今年6月才因台鋼集團入主後，獲教育部解除專案輔導，但今年註冊率僅僅15.7%，為全台最低，其餘18所學校還包括國立台東專科學校、真理、中華、大葉等校。

對此，高苑科技大學主秘葉怡君表示，因6月才解除專案輔導，來不及辦理招生行程所致，今年已有台鋼集團挹注資金4.8億元（新台幣，下同，約1560萬美元），校務運作恢復如常，未來加強與公私立公司建立產學合作。

根據教育部統計，今年有11所大專校院註冊率達100%，分別為清大、成大、中興、陽明交通、中央大學、台科大、北科大，以及兩所宗教學院一貫道崇德學院、唯心聖教學院，私立技專則有明志科大和新生醫護管理專科學校入榜。

此外，今年也有19所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，除了三間宗教性質學校外，國立台東專科學校註冊率僅五成一，也是唯一入榜的公立學校 ；私立大學則包括中華大學、大葉大學、長榮 大學與玄奘大學，註冊率約在五成多至四成，真理大學則僅有兩成五。

技專校院註冊率未達六成者包括建國科大、中國科大、遠東科大、東南科大、修平科大、宏國德霖科大、元培醫事科大、大漢技術學院以及慈惠醫護管理專科學校，另高苑科大註冊率僅15.7%，為所有大專校院中註冊率最低的一校。

此外，若以個別來看，共有52個碩博士班新生註冊率掛零，其中台大有5個，另外還包括清大、陽明交通、成大等校；另也有39個學士班、17個2專班、4個2技班招不到學生。