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二期空汙防治目標 學者批強度不足恐走回頭路

記者胡瑞玲／台北27日電
據環境部監測，今年PM2.5年平均濃度較去年微增。26日大台北天氣霧濛濛，民眾紛紛戴上口罩。（記者陳正興／攝影）
據環境部監測，今年PM2.5年平均濃度較去年微增。26日大台北天氣霧濛濛，民眾紛紛戴上口罩。（記者陳正興／攝影）

環境部昨公布統計近八年的空氣品質監測結果，各汙染物濃度均下降，但中部地區PM2.5的年平均濃度卻較去年微增，學者質疑，第二期空汙防治方案設定的PM2.5年平均濃度目標，卻是強度明顯不足的13微克／立方公尺，恐讓近四年空汙防制方案已見成效的整體空汙防治進度，走回頭路。

環境部昨公布今年空氣品質監測結果統計，監資司長謝炳輝說明，2016至2023年空品監測結果，細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，從20微克／立方公尺，降至今年12月的13.8微克／立方公尺，整體改善幅度達三成以上。

但今年PM2.5及臭氧年平均濃度，分別比去年上升1.4微克／立方公尺、1.8ppb。且儘管環境部2020年起執行第一期空汙防治方案，但台中火力發電廠、台塑麥寮六輕、彰化焚化廠所在的中部地區，過去四年PM2.5平均濃度改善幅度不大。

大氣司長張順欽指出，當環境風速低，台灣中部和南部地區日降雨量較少，細懸浮微粒不易擴散，造成局部汙染物累積；但PM2.5達紅色警示天數，已從去年45次，降至今年18次。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯分析，數據顯示用電量負成長，今年1至11月大型燃煤機組發電量也明顯消減，電動運具缺乏其他政策引導，推動力道較弱且期程遲緩，導致移動汙染源減少的量不如預期。

環境部設定明年起為期四年的第二期空汙防治方案，增訂全國臭氧八小時紅色警示站日數較2019年減少80%，全國PM2.5年平均濃度，須改善至13微克／立方公尺以下，中南部區域PM2.5達到15微克以下目標。

趙家緯認為，空汙法於2018年修法、2020年起推動第一期空汙防治，因積極訂定目標，才促成大規模減量，今年PM2.5年平均濃度已降至13.8微克／立方公尺，二期空汙防治方案僅定為13微克／立方公尺，改善強度恐怕不足，恐讓空汙防治走回頭路。

張順欽解釋，明年初會請地方政府提空汙防治計畫，二期空汙防治方案也會加嚴汙染物管控，VOC、氮氧化物等，盼二期方案結束後能較目標年達空汙減量超過三成五以上目標。

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