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雙語政策全英語教英文 學者：加重能力雙峰情況

記者李芯／台北25日電
蔡英文政府力推雙語政策，逐步推動全英語授課，卻引發不少英語教師抱怨，更擔心用英語解釋文法，學生根本聽不懂。圖非當事人。（本報資料照片）
蔡英文政府力推雙語政策，逐步推動全英語授課，卻引發不少英語教師抱怨，更擔心用英語解釋文法，學生根本聽不懂。圖非當事人。（本報資料照片）

蔡英文政府任內推動的雙語政策，使教學現場怨聲載道，連教英語課的英語教師也深受其害。由於「全英語授課」是重要推動項目，有教師認為「用英文教文法」有難度，學者則擔心在英語能力呈現雙峰情況下，可能會影響能力後段學生的應考狀況。

教育部長潘文忠曾表示，雙語政策的目標之一為「2024年達到六成高中以下學校的英語課程採全英語授課，2030年所有學校達標」。「全英語授課」指該學期英語課程中使用英語教學比率七成以上，代表一節40分鐘國小課程，英語授課時間須達28分鐘，國中一節課45分鐘，至少須達32分鐘。

然而桃園市教師會理事長、國中英語教師陳俊裕卻質疑，以英文解釋一般課文、向學生提問的影響不大，若教文法就有困難。從事雙語教育研究的台師大教育學系教授林子斌也認為文法最困難，若解釋單字在不同情境下的意思時，多半仍須中文輔助。

由於過去五年國中會考中，其中四年代表「待加強」的C級考生占比，最多的科目都是英語科，英語程度雙峰現象一直是教學現場隱憂。因此，林子斌反對在英語課堂上綁定固定英文比率，否則國小還可實施七成教學比率，國中生面對會考，基本聽說讀寫與文法皆出現在會考考題，若老師在講重要文法時要用七成英文解釋，恐影響未來的考試。

林子斌指出，台北市和其他資源較弱勢的縣市，學生英文程度落差大，不管英語課或其他雙語課程，都應依學生程度搭配教學，而非綁定固定比率，否則老師用英文講課、學生聽不懂，根本學不會內容。

日前一場高雄市雙語教育公聽會上，高雄市教師職業工會代表就提出，對中下階層學生而言，唯一能接受教育的機會就是學校，許多涉及高層次思考的內容，須透過熟悉的語言吸收、學習，雙語教育正是導致「學科學習失敗」的主因。陳俊裕擔憂，雙語教學可能會加重現行英語能力雙峰問題，也可能導致厲害的學生學不好、很糟的學生也學不好。

會考 蔡英文 教育部

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