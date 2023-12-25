種光電、濫倒 屏東台南排前二 環團：土地遭浮濫開發

近5年國土變異違規統計 製表／鄭惠仁

屏東縣與台南市近5年衛星變異點監測通報數各高達9675與8737件，居全台前兩名，儘管兩縣市政府強調合法數量約占4、5成，但環團批評光電場無限制開發、廢棄物濫倒，及農地、魚塭開發等造成變異點數量大增，「太多不該開發的土地遭開發」。

變異點是指衛星拍攝土地現況前後期(1個月到兩個月內）有差異，內政部 國土管理署透過衛星航拍地表變化，只要土地光譜顏色變化，有拍到變異就會通報地方政府。

國土管理署衛星變異點監測2019年至今累計通報案件，屏東、台南高居全台前兩名。台南市政府分析2021、2022年全台通報數都大增，台南在這兩年每年通報數也超過2600件，都是全台最多。市府積極查處下，今年通報量已降至1620件，較去年下降近4成，但環團認為，台南衛星變異點監測通報件數依舊居高不下。

台南社大研究員晁瑞光指出，前幾年通報件數增多，剛好是台南光電場設置高峰，許多農田、魚塭變成光電場，加上廢棄物亂倒情形嚴重，更有「北廢南倒」的情形發生，導致變異點暴增。

晁瑞光直言，毫無限制性開發又缺乏配套措施，各種後遺症發生，有魚塭填土做漁電共生，填的土卻有水泥塊，有的甚至回填不明灰碴類的非乾淨土，若數十年後不種電了，可再恢復生產嗎？在台南看到許多重劃區正辦理，大量綠地消失，過度開發讓節能減碳 成空談。

晁瑞光說，許多農地甚至特農地都遭開發，「不應開發而被開發」，也沒恢復原狀，有的還合法化；網路上還可見教導農地變更非農地，以及社群充斥仲介農地投資 等訊息，都可能是不當開發危機。

台南市地政局指出，台南8738件變異點就有4685件現勘為合法，衛星監測是依顏色、光譜來判定，犁田或改種作物都可能因顏色不同被認為是變異點。以光電場而言，搭建時會被判定是變異點，但因是核准設置屬於合法。

地政局發現，很多地主不了解或誤解法規，導致違規受罰，違規件數以農地非法建物最多，其次是亂鋪水泥，第三多則是堆置廢棄物及營建土石方。

屏東縣政府地政處長陳錦屏表示，屏東農地多，常見違規樣態最多是農地鋪水泥、搭鐵皮屋、貨櫃屋，甚至有些蓋起豪宅等，會加強宣導土地使用觀念。