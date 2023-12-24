「管中閔任內討論」台大畢業證書刪民國紀年 管否認

台大畢業證書改版，原本的中華民國紀年被刪除，引發議論。校長陳文章表示，既然師生有異音，會於下學期校務會議上再行討論。圖為台大新版畢業證書樣張。(圖：台大提供)

台大今年8月底行政會議上通過新版畢業證書，但中華民國 紀年卻被刪除，引發議論。

校長陳文章表示，畢業證書改版是於管中閔任校長內即提出討論，直至今年8月底行政會議上通過，至今已發出約百張，但既然師生有異音，會於下學期第一次校務會議上再行討論。

管中閔則透過臉書 表示，任內因推動「校學士」，討論過如何在畢業證書上增列此一跨領域資格，但是此一討論並未涉及其他內容。

台大社科院長蘇宏達表示，新版畢業證書經陳文章核定，中英文並列，卻刪除了中華民國紀年，學生看到後都反映，自己的國家畢業證書卻沒有中華民國字樣，實在是怪怪的。

理學院學生會長王家康指出，新版畢業證書中英文全擠在一起難以閱讀，又取消中華民國紀年，希望也能開放學生參與討論。

陳文章回應，畢業證書改版於管中閔任內啟動討論，當時學生反映，畢業證書分中英文兩張很麻煩，盼整合成一張。上任後行政會議經二次討論，於今年8月底由教務處提出數個修正版本，行政會議代表討論後選出保留原英文畢業證書中的西元紀年版本，方便於國外使用，並非校長一人決定，也和政治無關。

台大國際長袁孝維舉例，以日本 北海道大學為例，該校畢業證書有兩種語言版本，日文版本上確實有印有日本年號。由於學生盼中英文證書合併，放入中華民國紀年有點疊床架屋，因而才使用國際公認的西元年，個人是否接受或喜歡見仁見智，但學校作業上盡量取得最大共識。