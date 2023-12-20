台積電3.0世代 面臨4大挑戰

台積電 昨日宣布董事長劉德音將退休，公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長暨總裁魏哲家接任下屆董座後，業界認為，台積電歷經首任董事長張忠謀、第二任董事長劉德音，魏哲家接棒後，台積電將邁入「3.0世代」。

業界分析，魏哲家執掌兵符後，將面臨美國、日本 、德國等多個海外廠區邁入量產後的實質管理問題，還有地緣政治風險延續壓力、晶圓製程將步入新材料世代風險大幅提升，以及全球晶圓廠競爭白熱化等四大挑戰。

首先，台積電原先在海外廠區僅有中國南京、松江及近期更名華盛頓州廠區的美國舊廠，但現在有興建中的美國鳳凰城廠、日本熊本廠，且都是先進製程。

其中，熊本廠進度順利，傳將在明年2月舉行開幕典禮，並獲得日本政府補貼力挺；對比鳳凰城廠進度延後，補貼取得進度不順等消息不斷，美國新廠可能是魏哲家上任之後最大的挑戰。

另外，美中貿易戰進入到科技戰，美國全面圍堵中國半導體產業，美國半導體廠相繼撤出大陸，美國客戶下單開始分散為供貨給中國市場及非中國市場等兩大領域，下單動能減弱，業界近期傳出台積電南京廠產能利用率甚至降至僅50％，中國廠區管理也頗有挑戰。

台積電的對手目前除了三星 ，隨著英特爾宣布投入晶圓代工事業後，台積電同時要面臨英特爾、三星等兩大敵手競爭，英特爾預期明年就先行試產代表1.8奈米的18A製程，台積電2奈米卻規劃在2025年量產，對手的速度讓台積電先進製程競爭壓力增加。