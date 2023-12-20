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家扶：近7成弱勢兒少自認需課外學習 3成4未能如願

記者陳宛茜／台北20日電

家扶基金會昨公布「台灣貧窮兒少資料庫2.0—教育與課外學習調查」，發現近七成弱勢兒少認為自己需要課外學習，但三成四未參加。進一步分析原因，「經濟無法負擔」達七成四、「無人可接送學習」兩成、「要幫忙照顧家人」一成三。家扶呼籲外界關注兒少學習需求。

家扶3至6月針對全台22縣市小學三年級至國中三年級扶助的對象，進行「弱勢兒少教育與課外學習調查」。調查發現，六成八孩子認為自己需要課外學習，逾三成在數學、英文等科目常感到挫折。而在沒有參加課外學習的兒少中，七成一認為若可以參加課外學習，對於學習會有幫助。

調查也發現，超過五成的弱勢兒少很少、甚至從未參加過文化活動。尤其是藝文展覽，高達八成四的弱勢兒少不曾參觀任何藝文展覽。以住在澎湖的小景為例，到市中心動輒一個多小時車程，對課外學習是一大考驗。直到參加家扶的社區兒童藝術團體方案後，才得以一圓藝術夢。

家扶基金會執行長周大堯說，學習能幫助弱勢兒紹邁向脫貧，家扶希望以獎助學金、學習資源協助、才藝培育等多元方案，挖掘並發展弱勢孩子的多元潛質，呼籲大眾一起支持家扶孩子學習需求。

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