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台南北門井仔腳 黑腹燕鷗上萬隻 盛況超過往年

記者謝進盛／台南19日電
台南北門井仔腳黑腹燕鷗近日大爆發，數量超乎往年，盛況預估再一周結束。(圖：鳥友黃三明提供)
台南北門井仔腳黑腹燕鷗近日大爆發，數量超乎往年，盛況預估再一周結束。(圖：鳥友黃三明提供)

台南北門區井仔腳這兩年入冬來棲息俗稱「黑肚鳥」的黑腹燕鷗銳減，還被外界質疑是附近光電場影響，最近10多天終於數量爆發，每天傍晚黑腹燕鷗數量都有上萬隻以上，盛況超乎往年；有鳥友認為，是這幾年數量最多的1年，不過經驗豐富的賞鳥人士估計，鳥季本周告一段落，欣賞要把握機會。

南市農業局森林及自然保育科指出，欣慰看到當前鳥況，持續維持更友善永續棲地，才是對待這群嬌客最重要的事，盼有更多保育人士一起來關心。

北門潟湖井仔腳每年深秋至入冬都會聚集成千上萬隻黑腹燕鷗造訪，但這幾年數量明顯1年不如1年，上月中估計少了9成，有些鳥友乾脆轉移陣地賞鳥，所幸本月初鳥況轉佳。井仔腳鹽鄉餐廳老闆洪有志觀察，近10多天來，每天傍晚黑腹燕鷗數量都有上萬以上，上周更達高峰，傍晚看不完的黑腹燕鷗群，壯觀鳥群在北門潟湖不時穿梭，「看到老朋友回來，就是開心」。

「今年規模真的好拍，拍好拍滿！」長期投入拍鳥的鳥友黃三明則說，去年他轉往附近七股頂山拍黑腹燕鷗，今年井仔腳算「開低走高」，這幾天開心拍到太陽下山才罷休。

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