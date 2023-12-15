冷眼集／綠掩蓋居住正義政見跳票 還玩收割老招

內政部表示明年底可達成20萬戶社會住宅目標，下階段提出2032年達100萬戶為目標。 (記者葉信菉／攝影)

為解決弱勢與青年居住需求，蔡英文總統上任時開出8年蓋20萬戶社宅，但7年半過去了，社宅僅完成9萬戶，賴清德 8月繼續高喊「百萬社宅」，政院又趕在大選前夕加碼喊「2032年達100萬戶」，這豈非掩蓋政見跳票事實，又再大開空頭支票嗎？

台灣青年飽受高房價 之苦，回顧小英總統2016年「居住正義3支箭」政策，包括杜絕炒作房市、健全租屋體系、興建20萬戶社會住宅等，如今台灣房價所得比已高達9.82倍，年輕人不吃不喝10年才能買房，租屋黑市亂象仍未解，社宅也跳票，3支箭可說是完全「脫靶」。

而檢視社宅政策，跳票主因在於，前期中央將主要執行者放在「地方政府」身上，但地方政府在第一線，面臨居民抗議、土地難尋、營建成本高漲等難關，台北市前市長柯文哲想方設法也才推動2萬戶。而中央直到了近幾年才發現問題，開始採「中央主導，地方配合」模式，勉強趕在小英卸任前完成9萬戶。

社宅土地難尋已不是新鮮事，新北等各直轄市政府早已採取多元方案，知名的板橋容獎社宅就以容積獎勵模式分回52戶，而桃園也正在修法鼓勵建商回捐社宅換取容積獎勵。如今執政黨慢半拍，選前才提解方要求「直轄市留設5%、其餘縣市留設3%」供社會住宅用，開始思考透過都市規畫找社宅用地。

不過，細看政院政策要地方讓3%至5%的方式，猶如「地方規畫、中央收割」不說，所謂的「百萬社宅」又大玩數字遊戲，其中25萬戶是包租代管、50萬戶為租金 補貼，真正承諾的社宅僅有25萬戶，如此政策，青年企盼的居住正義，究竟何時才能兌現？