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李安電影「囍宴」入選美國國家電影名冊

台灣新聞組／台北14日電
美國國會圖書館收錄李安執導的《囍宴》於國家電影名冊中。(圖：新北市文化局提供)
美國國會圖書館收錄李安執導的《囍宴》於國家電影名冊中。(圖：新北市文化局提供)

美國國會圖書館13日公布2023年25部收錄於國家電影名冊的影片名單，包括「小鬼當家」、「魔鬼終結者2」及「阿波羅13號」等經典電影，台灣名導李安的電影「囍宴」也選錄其中。

中央社報導，國家電影名冊（National Film Registry）是美國國家電影保護局（National Film Preservation Board,NFPB）指定保存在國會圖書館（Library of Congress）的電影列表。

美國國家電影保護局自1988年成立以來，每年會選錄25部電影，這些影片因為其歷史、文化和美學貢獻而獲選。

今年入選的有「小姐與流氓」（Lady and the Tramp）、「小鬼當家」（Home Alone）、「魔鬼終結者2」（Terminator 2: Judgment Day）、「自由之心」（12 Years a Slave）、「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）及「阿波羅13號」（Apollo 13）等25部經典電影。

台灣名導李安的電影「囍宴」也選錄其中。根據美國國會圖書館網頁介紹，李安是榮獲奧斯卡金像獎的導演，「囍宴」是他的第二部電影，是1993年上映的愛情喜劇。

「囍宴」講述一名旅居美國的台灣同性戀男子，為了讓他在台灣的家庭開心，娶了一位來自中國上海的非法移民女畫家。

根據美國國會圖書館介紹，李安曾表示，這部作品今日仍讓他想起年輕時對製作電影的熱情。

圖書館 非法移民 奧斯卡

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