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國家文藝獎 首頒原民作家 歌仔戲演員「小咪」也獲獎

記者陳宛茜／台北12日電
作家夏曼．藍波安獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)
作家夏曼．藍波安獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)

第23屆國家文藝獎昨揭曉，4位得主分別為作家夏曼．藍波安、視覺藝術家梅丁衍、表演藝術家陳鳳桂（小咪）、紀錄片導演劉嵩。夏曼．藍波安是首位拿下國家文藝獎的原民作家，他受訪時表示，自己出身蘭嶼達悟族，是海洋作家中用漢字寫作的第一代，得此獎代表原民文學的魅力被接受，深具象徵意義，「我會繼續寫作、繼續划船捕飛魚，從海洋中持續感受文學的力量。」

本屆國家文藝獎，是2006年獎項擴至7大類後，第3次出現3大類從缺。國藝會董事長向陽說，舞蹈類複審沒通過三分之二門檻從缺；建築類、音樂類則沒通過決選門檻。不少評審認為應嚴格把關。

國藝會指出，夏曼．藍波安1957年生，蘭嶼達悟族作家，作品跨足多種文類，兼融達悟語與漢語語法，挑戰文化霸權，開創台灣海洋文學的寬闊視野，並與世界原住民文化接軌。他的作品屢獲肯定，並翻譯成多國語文，為世界讀者帶來新的啟發。他以獨特的創作風格和對原住民文化的貢獻而受到讚譽，展現了他對文學和文化的深刻理解和豐富的創作能量。

梅丁衍1954年生，是創作形式多樣的當代藝術家。他以橫跨多種媒材的藝術形式，有極為專業完整的創作表現，作品持續揭露時代矛盾，展現了對社會、經濟與政治變遷的深刻理解，對台灣藝術界產生深遠影響。他的創作不僅是對社會現實的反思和批判，更以慧黠深刻的藝術語言拆解複雜的歷史、文化與國際情勢。

知名歌仔戲演員陳鳳桂藝名｢小咪｣，1950年生，是演藝生涯超過一甲子的表演藝術家，專注精進戲曲表演，不論傳統或新創戲曲均有嘗試。她用心琢磨各種角色，塑造人物的真摯與生命力，並創造獨特舞台形象和風格。在演藝工作上，其展現的敬業和自律精神，不僅成為年輕世代演員的典範，也成為台灣戲曲劇壇上的重要人物。

紀錄片導演劉嵩1958年生，作品跨足多個領域，深入探索台灣文化、歷史和社會議題。他的創作生涯中，屢屢因應時代革新技術的創發，肩負重任扮演旗艦型的示範角色，並以獨特的紀錄方式呈現台灣的重要景象和文化。他的創作對台灣紀錄片界產生深遠影響，也為台灣文化的保存和傳承做出了卓越貢獻。

陳鳳桂（小咪）獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)
陳鳳桂（小咪）獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)
視覺藝術家梅丁衍獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)
視覺藝術家梅丁衍獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)
劉嵩獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)
劉嵩獲第23屆國家文藝獎。(圖：國藝會提供)

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