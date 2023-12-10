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未富先老 台灣中高齡勞參率低

記者鍾張涵／台北10日電
台灣內需產業未復甦、出口和GDP成長遇逆風，使民眾還深陷低薪、通膨、高物價、高房價困局，步入「未富先老、漂泊50」窘境。（記者曾原信／攝影）
台灣內需產業未復甦、出口和GDP成長遇逆風，使民眾還深陷低薪、通膨、高物價、高房價困局，步入「未富先老、漂泊50」窘境。（記者曾原信／攝影）

缺工、人老、退休潮風暴山雨欲來。台灣已成聯合國報告點名的老人國。國發會報告推估，台灣由高齡社會邁入超高齡社會的速度世界第一，預計兩年後，台灣將進入超高齡社會，代表跨過高齡人口達20%的門檻，每5人有1人65歲以上。聯合國在「2023世界社會報告」中示警，2050年台灣將躍世界第6大老人國（含國家／地區）。

讓情勢更嚴峻的，是台灣內需產業未復甦、出口和GDP（國內生產毛額）成長遭遇逆風、消費型電子業低迷，民眾將深陷低薪、通膨、高物價、高房價困境，步入「未富先老、漂泊50」窘境。

主計總處數據顯示，台灣人口勞動力邁入中高齡，勞參率卻低於10%。儘管缺工海嘯席捲，但求職中的中高齡民眾卻苦不堪言，薪資、工作機會、工時彈性，遭遇「三低」困境。

56歲的林淑梅受訪時語氣激動，「我卡在年齡，現在應徵都踢鐵板」。她在求職現場跟其他銀髮族一同填寫履歷，應徵某餐飲集團員工。她曾在某知名相機集團做內勤，也曾到門市做銷售，卻因「景氣關係，公司把營業處收了，我只能另找工作」，但年逾50歲求職不利，「不少企業覺得56歲已到快退休門檻，直接刷掉，我們要重返職場，真的很受限」。

台灣勞動力人口正向高齡者傾斜，勞動部指出，去年中高齡、高齡勞動力較10年前增加80萬至495.2萬人，愈來愈多勞動力邁入中高齡，許多人卻如浮萍漂泊，這些勞動力應引導為新產業生力軍。

第二個數據為主計總處及勞動部統計顯示，台灣中高齡勞參率呈「斷崖式下降」：50歲以上勞參率開始向下，65歲甚至不到10%，有工作機會卻未就業者高達37.9%，自承「待遇不符期望」、「工作地點不理想」高居26.8%及25.8%。

林淑梅無奈地說，中高齡者一方面想自己謀生、一方面重視家庭，但企業不願意給予彈性工時、好一點的薪資安排，許多企業只願提供兼職、約聘的職缺。

勞動部數據顯示，去年5月中高齡及高齡失業者陸續表達「未曾遇有工作機會」，有高達34.3%是因待遇不符期望，31.4%遭「年齡限制」、24.9%「找不到想要做的職業類別」，顯示這批中高齡生力軍自覺面臨低薪、遭年齡歧視，導致「有心報國」卻無用武之地。

我將成老人國 高齡勞動力低迷 製表／財經中心【作者：孫淑君，日期：2023-12...
我將成老人國 高齡勞動力低迷 製表／財經中心【作者：孫淑君，日期：2023-12-10，數位典藏序號：20231209233646568】

退休 聯合國 就業

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