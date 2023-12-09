我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

亞錦賽 台日鏖戰10局 中華隊0：1惜敗日本

記者蘇志畬／台北9日電
亞洲棒球錦標賽超級循環複賽，中華隊在延長賽10局突破僵局制下以0：1不敵日本隊。（記者余承翰／攝影）
亞洲棒球錦標賽超級循環複賽，中華隊在延長賽10局突破僵局制下以0：1不敵日本隊。（記者余承翰／攝影）

中華隊昨晚奮力封鎖日本隊9局，然而打線熄火，現場1萬5544名球迷見證台北大巨蛋首場延長賽，突破僵局制的10局下無力推進，最終以0：1吞下在本屆亞洲棒球錦標賽第一敗；不過今晚戰菲律賓若贏球，仍可晉級冠軍戰，交給伍祐城先發。

中華隊輸球後，在超級循環複賽以1勝1敗與南韓隊並列第二，日本隊2勝、菲律賓2敗，中華隊擊敗菲律賓前提下，另一場日韓戰，日本贏球則中、日再戰冠軍戰，日本輸球則中、日、韓戰績互咬，比較對戰優質率下，中華隊預賽4：0贏南韓占有優勢。

中華隊昨晚靠著曾仁和、林詔恩、孫易磊、王政浩聯手封鎖9局，但打線也遭嘉陽宗一郎123球力投8局壓制，雙方0：0進入延長賽，10局上丸山壯史敲安打回1分，而10局下中華隊2次觸擊推進沒成功，雖靠高育瑋保送形成滿壘，但拿莫．伊漾的強勁平飛球在外野被接殺。

總教練郭李建夫表示，10局上的推進沒有做好，導致無法扳平比數，最後一球沒能形成安打也很可惜，「往後戰術執行上要更確實，兩邊投手都很好，但擊球確實度差了對手一點，希望對菲律賓能順利過關，冠軍賽再討回來。」

中華隊投手群雖被敲出8支安打，但只有10局上因突破僵局制掉分，孫易磊中繼2局無失分成為亮點，更飆出157公里速球引起全場驚呼，孫易磊表示：「沒有感覺，大家在喊，回頭看才發現157。」

影音來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube

日本 南韓

上一則

「楓紅阿里山雲海」 奪阿里山攝影賽金獎

下一則

新聞評論／COP28改變全球對使用核電認知 綠神主牌該變了

延伸閱讀

在日本最有名的台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

在日本最有名的台灣人是誰？年輕人一面倒喊她
紀念南京大屠殺86周年 灣區10日辦「南京祭」

紀念南京大屠殺86周年 灣區10日辦「南京祭」
大巨蛋首戰 亞錦賽台勝韓 4：0開門紅

大巨蛋首戰 亞錦賽台勝韓 4：0開門紅
王貞治投出大巨蛋歷史第一球 為亞洲棒球錦標賽揭序幕

王貞治投出大巨蛋歷史第一球 為亞洲棒球錦標賽揭序幕

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06
蛋餅深受台灣民眾喜愛。記者李政龍／攝影

他讚「台式早餐第1名」 製作快種類多…網友：現在太貴

2023-12-03 15:46

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折