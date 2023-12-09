亞錦賽 台日鏖戰10局 中華隊0：1惜敗日本

亞洲棒球錦標賽超級循環複賽，中華隊在延長賽10局突破僵局制下以0：1不敵日本隊。（記者余承翰／攝影）

中華隊昨晚奮力封鎖日本 隊9局，然而打線熄火，現場1萬5544名球迷見證台北大巨蛋首場延長賽，突破僵局制的10局下無力推進，最終以0：1吞下在本屆亞洲棒球錦標賽第一敗；不過今晚戰菲律賓若贏球，仍可晉級冠軍戰，交給伍祐城先發。

中華隊輸球後，在超級循環複賽以1勝1敗與南韓 隊並列第二，日本隊2勝、菲律賓2敗，中華隊擊敗菲律賓前提下，另一場日韓戰，日本贏球則中、日再戰冠軍戰，日本輸球則中、日、韓戰績互咬，比較對戰優質率下，中華隊預賽4：0贏南韓占有優勢。

中華隊昨晚靠著曾仁和、林詔恩、孫易磊、王政浩聯手封鎖9局，但打線也遭嘉陽宗一郎123球力投8局壓制，雙方0：0進入延長賽，10局上丸山壯史敲安打回1分，而10局下中華隊2次觸擊推進沒成功，雖靠高育瑋保送形成滿壘，但拿莫．伊漾的強勁平飛球在外野被接殺。

總教練郭李建夫表示，10局上的推進沒有做好，導致無法扳平比數，最後一球沒能形成安打也很可惜，「往後戰術執行上要更確實，兩邊投手都很好，但擊球確實度差了對手一點，希望對菲律賓能順利過關，冠軍賽再討回來。」

中華隊投手群雖被敲出8支安打，但只有10局上因突破僵局制掉分，孫易磊中繼2局無失分成為亮點，更飆出157公里速球引起全場驚呼，孫易磊表示：「沒有感覺，大家在喊，回頭看才發現157。」

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