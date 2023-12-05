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要求廢除仲介制度 移工聯盟10日遊行

記者陳宛茜／台北5日電
台灣移工聯盟4日前往勞動部直接聘僱聯合服務中心舉辦記者會，痛批各政府單位漠視移工權益，要求政府擔起責任，廢除私人仲介制度。(記者許正宏／攝影)
台灣移工聯盟4日前往勞動部直接聘僱聯合服務中心舉辦記者會，痛批各政府單位漠視移工權益，要求政府擔起責任，廢除私人仲介制度。(記者許正宏／攝影)

「政府承擔，仲介滾蛋。」台灣移工聯盟等多個勞工團體，昨於勞動部直接聘僱聯合服務中心舉辦「政府責任總體檢」記者會，「體檢」的部會包括移民署、勞保局、健保局、國稅局、疾管署等各級政府機關的公立服務，是否足以讓移工在不需要依賴仲介情況下，獨自完成各種工作上、生活上的辦件手續。調查後發現，「政府責任」不足，才是私人仲介制度壟斷移工就業市場的關鍵，提出廢除私人仲介制度的訴求。

台灣移工聯盟將於本月10日舉辦兩年一度的移工遊行，今年遊行訴求為「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」移工聯盟指出，多年來，勞動部面對私人仲介制度壟斷就業市場的質疑，總以「有直聘中心」、「有多元就業管道」，作為不變的官方回應。

移工聯盟因此選擇直聘中心為今年遊行的起點，並在遊行前一周全面檢視政府各級機關應提供移工的公共服務。以直聘中心為例，勞動部在2008年設置直聘中心，15年來的直聘比率，最高的年度僅1成2，2018年甚至降至1%。

移工聯盟指出，直聘中心並未整合直聘所需的各機關申辦文件及程序，導致直聘雇主仍須自己去完成移民署、健保局、勞工局通報等程序，繁複流程使雇主使用直聘的意願低落；直聘中心數甚至從全台九個，減少至台北僅存的一個，功能只剩下「代收勞發署文件」。

勞動部勞動力發展署表示，直聘中心目前提供移工辦理請領勞保、災保、商業保險給付、法律扶助轉介、銀行開戶匯兌等非就業服務事項諮詢服務。之後也將規畫建置資訊平台，針對移工引進聘僱及生活照顧管理等階段，提供雇主及移工所需申辦資訊，及移工在台工作生活其間所需跨機關服務等資訊。

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