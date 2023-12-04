大巨蛋意外成選戰議題 蔣萬安貼舊照 網：比柯P強百倍

台北市長蔣萬安在臉書留言區貼出3日晚中韓大戰，與當年球迷喊我們要巨蛋「龍獅大戰」的老球員一起在看台看球合照。(取材自蔣萬安臉書)

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊以4比0完勝韓國隊，拿到今年亞錦賽首勝，台北市長蔣萬安昨天深夜也在臉書 留言區貼出昨晚中韓大戰，與當年球迷喊我們要巨蛋「龍獅大戰」的老球員一起在看台看球合照，並貼文說「和當年拚戰的球員一起在大巨蛋看球賽，格外有意義！」

蔣萬安在留言區貼出這張照片後，底下也湧入大批網友留言，更釣出國民黨 主席朱立倫也來留言說「大巨蛋不僅讓全台灣看見，蔣萬安的魄力與執行力，更讓世界看見台灣！藍營的執政絕對是品質保證！2024讓侯總統領軍，一起建設更好的台灣！」

更有網友留言「柯P做不到的，萬安巿長做到了，中華民國 加油～」、「比柯P強100倍」、「感謝蔣萬安市長及李四川副市長，還有所有工作人員，辛苦你們了！」

蔣萬安也在臉書提到，中華隊以4比0戰勝韓國隊拿下勝利，為大巨蛋贏得開門紅，前兩天，他在社群上問球迷朋友是否還記得，1990年代的第一代味全龍、統一獅陣容？如果可以的話，你會想看到誰？所以大巨蛋第一場國際賽事，特別邀請到32年前職棒2年冠軍賽龍獅大戰的球員。

包括他的龍隊偶像金臂人黃平洋、拚命三郎黃煚隆、紅色巨砲羅世幸、3壘吸塵器郭建霖；獅隊則有王牌投手阿草謝長亨、鐵捕曾智偵，以及打出中華職棒史上第一支全壘打的汪俊良，一起來到臺北大巨蛋看中韓大戰。

蔣萬安說，當年他們在雨中拚戰，32年之後，他們能夠在台灣最高規格的室內棒球場觀賽，今晚室外下著雨，一點也不影響賽事進行，球迷與球員都能安心專注地沉浸在賽事當中。

蔣萬安的貼文吸引大批網友按讚，不過也有網友不忘酸前市長柯文哲，表示「大巨蛋開幕了、中華隊贏韓國、蔣萬安紅了，有人卻不服氣說大巨蛋會安全都是因為他，唉，選舉到了。」