我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

大巨蛋意外成選戰議題 蔣萬安貼舊照 網：比柯P強百倍

記者林麗玉／台北4日電
台北市長蔣萬安在臉書留言區貼出3日晚中韓大戰，與當年球迷喊我們要巨蛋「龍獅大戰」的老球員一起在看台看球合照。(取材自蔣萬安臉書)
台北市長蔣萬安在臉書留言區貼出3日晚中韓大戰，與當年球迷喊我們要巨蛋「龍獅大戰」的老球員一起在看台看球合照。(取材自蔣萬安臉書)

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊以4比0完勝韓國隊，拿到今年亞錦賽首勝，台北市長蔣萬安昨天深夜也在臉書留言區貼出昨晚中韓大戰，與當年球迷喊我們要巨蛋「龍獅大戰」的老球員一起在看台看球合照，並貼文說「和當年拚戰的球員一起在大巨蛋看球賽，格外有意義！」

蔣萬安在留言區貼出這張照片後，底下也湧入大批網友留言，更釣出國民黨主席朱立倫也來留言說「大巨蛋不僅讓全台灣看見，蔣萬安的魄力與執行力，更讓世界看見台灣！藍營的執政絕對是品質保證！2024讓侯總統領軍，一起建設更好的台灣！」

更有網友留言「柯P做不到的，萬安巿長做到了，中華民國加油～」、「比柯P強100倍」、「感謝蔣萬安市長及李四川副市長，還有所有工作人員，辛苦你們了！」

蔣萬安也在臉書提到，中華隊以4比0戰勝韓國隊拿下勝利，為大巨蛋贏得開門紅，前兩天，他在社群上問球迷朋友是否還記得，1990年代的第一代味全龍、統一獅陣容？如果可以的話，你會想看到誰？所以大巨蛋第一場國際賽事，特別邀請到32年前職棒2年冠軍賽龍獅大戰的球員。

包括他的龍隊偶像金臂人黃平洋、拚命三郎黃煚隆、紅色巨砲羅世幸、3壘吸塵器郭建霖；獅隊則有王牌投手阿草謝長亨、鐵捕曾智偵，以及打出中華職棒史上第一支全壘打的汪俊良，一起來到臺北大巨蛋看中韓大戰。

蔣萬安說，當年他們在雨中拚戰，32年之後，他們能夠在台灣最高規格的室內棒球場觀賽，今晚室外下著雨，一點也不影響賽事進行，球迷與球員都能安心專注地沉浸在賽事當中。

蔣萬安的貼文吸引大批網友按讚，不過也有網友不忘酸前市長柯文哲，表示「大巨蛋開幕了、中華隊贏韓國、蔣萬安紅了，有人卻不服氣說大巨蛋會安全都是因為他，唉，選舉到了。」

臉書 中華民國 國民黨

上一則

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

下一則

稱民進黨發言人汙走李登輝400萬 他挨告拖王燕軍子下水

延伸閱讀

「當初多人喊棄蔣保黃」朱立倫提蔣萬安籲藍軍團結

「當初多人喊棄蔣保黃」朱立倫提蔣萬安籲藍軍團結
柯文哲稱民眾黨總統候選身分拚到底 蔣萬安這樣說…

柯文哲稱民眾黨總統候選身分拚到底 蔣萬安這樣說…
南門市場吸引觀光 蔣萬安：將成北市名片

南門市場吸引觀光 蔣萬安：將成北市名片
藍白結盟 蔣萬安：努力爭取最大支持

藍白結盟 蔣萬安：努力爭取最大支持

熱門新聞

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
親民黨主席宋楚瑜（右2）26日在基隆市受訪時表示，國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨，黨名都有「民」字，但有無把人民的事放在心中才是關鍵，不能黨名有「民」字，卻沒有把人民的心聲當一回事。（中央社）

藍白合破局戰犯是她？宋楚瑜：一群政客在搶位置

2023-11-26 12:44

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷