我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機無駕照、一大堆黑歷史

驚悚畫面曝光…台野猴嬉戲墜入獸欄 遭動物園母獅咬死

記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄壽山動物園發生野生幼猴掉落獅子展區遭啃咬致死。記者蔡世偉／翻攝
高雄壽山動物園發生野生幼猴掉落獅子展區遭啃咬致死。記者蔡世偉／翻攝

12月2日下午高雄壽山動物園，驚傳有獅子在撕咬獼猴事件，畫面相當驚悚，引發熱議。轄管壽山動物園的高雄市觀光局表示，該年幼獼猴是意外失足掉落獅子展區，遭一頭母獅發現，立刻撲上叼走，發現時已經沒有生命跡象。

昨天下午3點左右，一群野生台灣獼猴在高雄壽山動物園非洲獅展區的圍欄上追逐嬉戲，卻有一隻幼年獼猴不慎失足掉落於展區內，立即遭母獅撲上叼走。被發現時已明顯無生命跡象，園區保全立即通報保育員進行處理。保育員判斷對於其他野生個體無立即危害，以引誘方式讓母獅回獸舍，後續將由園區獸醫持續關注母獅個體之健康狀況。

柴山原本就是野生獼猴棲息地，也是當地民眾登山熱點，民眾經常在登山步道附近常出現野生獼猴踪跡。園方表示，幼年野生獼猴會跟隨母猴及猴群學習生活技能及保護安全。惟非洲獅為野生環境中的頂級掠食者，研判該闖入獅區的野生幼猴尚未具備足夠的經驗和應變能力，所以無法於第一時間逃離危險。

園方對於該野生幼猴未能順利成長感到遺憾，但獼猴具有學習能力，該群野生獼猴未來應會避開此區域活動以保護安全。

動物園 觀光

上一則

開放代理孕母可解決少子女化？台人工生殖法修法引爆爭議

下一則

他讚「台式早餐第1名」 製作快種類多…網友：現在太貴

延伸閱讀

聖誕節怎能沒有彩燈 灣區這10個賞燈好去處 約體驗如夢如幻光影

聖誕節怎能沒有彩燈 灣區這10個賞燈好去處 約體驗如夢如幻光影
12分鐘橫渡長江的「過江猛豬」 被圍捕嗆水亡 網嘆：惹誰了

12分鐘橫渡長江的「過江猛豬」 被圍捕嗆水亡 網嘆：惹誰了
野生動物園遊記

野生動物園遊記
「全球最孤獨大象」馬麗去世 菲律賓考慮把牠製成標本

「全球最孤獨大象」馬麗去世 菲律賓考慮把牠製成標本

熱門新聞

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
親民黨主席宋楚瑜（右2）26日在基隆市受訪時表示，國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨，黨名都有「民」字，但有無把人民的事放在心中才是關鍵，不能黨名有「民」字，卻沒有把人民的心聲當一回事。（中央社）

藍白合破局戰犯是她？宋楚瑜：一群政客在搶位置

2023-11-26 12:44

超人氣

更多 >
吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重