龍應台基金會11/30講座：極端氣候、糧食危機 新加坡如何未雨綢繆

(圖：龍應台基金會提供）

假設爆發世界性糧荒，假設鄰國斷了你的水源，假設強國在邊界整軍備武，你能未雨綢繆嗎？大部分國家窮於應付眼前的、緊急的紛亂，很難看向遠處，新加坡 卻是一個稀罕的縝密規畫、及時布局的國家。

缺水缺電缺糧又有戰爭危機的可能未來，新加坡是如何運用高科技在做準備？它的憂患意識來自哪裡？準備又做到了哪一步？

龍應台基金會邀請邀請新報業媒體華文媒體集團社長李慧玲與談，她曾任新加坡聯合早報駐北京 及香港 特派記者，對北京、香港的多年現場觀察，使得她在回看新加坡本身的政治生態時，有了更深入的透視。

這場對談由李四端主持。李四端態度溫潤如水，思路卻銳利如刀，和李慧玲的深思嚴謹低調風格反差巨大，也突出了主題中「前瞻」和「災難」的現實反差，是一場令人期待的對話。

活動訊息

時間：台北11月30日(四) 19:30-21:00

講座名稱：前瞻危機：新加坡的科技未雨綢繆

與會嘉賓：李慧玲（新報業媒體華文媒體集團社長）、李四端（MOMOTV董事長）

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