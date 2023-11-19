「3年讀大學1年當兵」方案冷 全台僅46人申請

義務役恢復一年，教育部配合國防部推出就學服役3+1方案，學生可於大學四年內修讀完課程並服役，但全台僅46位役男申請。(本報資料照片）

義務役恢復一年，教育部 配合國防部 推出就學服役3+1方案，學生可於大學四年內修讀完課程並服役，方案適用於2005年次以後出生的役男，該批役男已於今年9月上大學。為此，各大學近期已研議就學期間服役彈性修業實施要點，放寬或取消一學期可修學分上限，但全台僅46位役男申請，各校申請人數多掛零，幾形同白忙一場。

教育部日前發函全台大專校院，要求修改校內學則或教務章則。近期各校則陸續召開校務會議，多於會上通過就學期間服役彈性修業實施要點。

台大表示，修課辦法規定學士生每學期以25學分為上限，雙主修等另計，就學期間服役彈性修業機制則開放役男提出超修申請，超修學分則免收學分費；台師大方案則為每學期可不受修讀27學分上限。台師大、台大、政大均表示尚未接獲學生申請，其中一校透露，連半通詢問電話都沒接到。

校內人士表示，其實早能預料到幾乎不會有學生申請，在於才剛上大學脫離束縛，大學有太多好玩的事物，不會甘於先入伍當兵；且萬一兩岸局勢不穩，近年剛服完兵役者一定優先被徵召。

家長和學生認為，重點在於不想服兵役，自然更不會壓縮大學生活提早服役。

一名陳姓大一生也坦言：「應該沒有人想當兵，也不懂為何要當一年兵。」再者，系上暑期安排實習，若選擇3+1方案寒暑假多要修課，屆時恐難和實習一同落實；或是想修的課暑假未開課還要到他校修讀，怎麼想都不划算。

全教總文宣部主任羅德水則表示，政策顯然不切實際，也可見學生仍在意大學生涯規畫，畢竟人不是機械，要考量的面向很多。教育部可說操太多心，認為擬定方案對學生比較好，「問題學生就是不想要，完全不受歡迎。」大學也深知效益不大但還是得配合演出。

羅德水也說，擁有學習品質、未來順利就業 還是大多數學生的期待，但近年來教育部缺乏政策主體性，也沒弄懂學生要什麼，為解決一個問題但可能製造更多問題。

教育部則表示，彈性修業措施包含學期修課學分數、暑期修課、跨校選課、修業年限及學習銜接與輔導等。教育部尊重學生自由意願選擇，並請學校協助學生安排修課。