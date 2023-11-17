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馬英九最愛花生醬在港驗出素 業者喊冤

記者張裕珍／新竹17日電
新竹福源花生醬相當有名，前總統馬英九也愛這一味。（記者張裕珍／攝影）
新竹福源花生醬相當有名，前總統馬英九也愛這一味。（記者張裕珍／攝影）

新竹知名的「福源花生醬」創立至今70年，還是前總統馬英九的最愛。未料近日香港消費者委員會報告指驗出該花生醬含有黃麴毒素超標，引發福源花生醬退貨潮。負責人曾俊強昨天出面喊冤，認為該瓶受檢花生醬早已過期，自己販售的花生醬都是當天現做，效期只有三個月，不甘商譽受損，已經委請律師處理。

依據香港消委會抽查市售花生醬，點名台灣名物新竹福源花生醬評分只得2星，因為福源花生醬被驗出含有黃麴毒素超標，有機會致癌及中毒，檢驗還指出福源花生醬驗出抽樣樣本中含有最高的反式脂肪酸量，長期進食恐增加罹患心血管疾病的風險。

此消息自前天一出引起網路轉傳，總店位於新竹市東大路上的福源花生醬陸續收到客訴、退貨電話，店面生意也一落千丈，業者急忙在店門張貼出聲明稿，澄清今年多次檢驗，全部都符合食品衛生管理標準，並貼出相關檢測報告，希望消費者安心食用。

曾俊強昨天在店面受訪表示，福源花生醬已經開業70年，近半世紀以來都有不定時做食品檢驗，市府衛生局也都會來抽驗，向來都沒事，為何香港消委會做的抽檢，竟然會出現黃麴毒素超標的情形，讓他相當納悶，也讓人質疑其抽驗的可信度。

曾俊強進一步說明，福源花生醬在香港並無經銷、代理商，該消委會提出的花生醬，瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日，足證該罐花生醬為2022年10月14日生產，但為何將近1年才檢驗？檢驗過期品當然會有過期衍生變質的問題，檢測值當然會超過。

「福源花生醬都是當天現做，保存期限只有三個月！」曾俊強也直接開罐秀出每天現做的花生醬，花生香氣立刻撲鼻而來，他強調福源花生醬都是每天現做，新鮮不加防腐劑，正常不會浮油，但香港方面發出的抽驗訊息衍生退貨潮，讓他們不堪其擾。

曾俊強雙眼充滿血絲，他無奈感嘆前天「完全睡不好」，門市人員處理客訴、退貨電話接不完，還有面臨賣場花生醬下架問題，「每年檢驗都沒問題，70年商譽就這樣毀於一旦」，如此謠言讓他們蒙受損失，預估損失幾十萬元，委請律師向香港消費者委員會要求說明與澄清，後續研議求償。

曾俊強還說，他們本身沒有外銷，坦言「錢賺不完，不想做太多」，因為花生醬保存期限只有三個月，若有在香港買得到數量很少；並強調他們最近一次在11月7日才剛做過的檢驗，全部都符合食品衛生管理標準，希望所有消費大眾安心使用。

新竹知名的「福源花生醬」負責人曾俊強今天出面喊冤，強調自己販售的花生醬都是當天現...
新竹知名的「福源花生醬」負責人曾俊強今天出面喊冤，強調自己販售的花生醬都是當天現做，效期只有三個月，不甘商譽受損，已經委請律師處理。記者張裕珍／攝影

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