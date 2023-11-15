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空姐裙裝涉歧視 立委凍結民航局5000萬預算

台灣新聞組／台北15日電
(本報資料照片)
(本報資料照片)

性平意識抬頭，台籍航空要求女性空服員著裙裝，朝野立委認為涉及性別歧視，應由空服員自行決定，提案凍結交通部民航局年度預算「一般行政」一成、約台幣5000萬元(約156萬4798美元)，3個月內向立法院交通委員會提出書面報告，始得解凍。

本報系聯合報報導，立法院交通委員會14日上午審查民航局年度預算，民進黨立委陳素月提案指出，國外航空公司早已陸續開放空服員穿著褲裝，包括南韓、日本、越南、加拿大等；行政院2014年宣示「強制女警穿裙子不符合性別平等」，並開放女警穿褲裝執勤，然而台籍航空多要求空服員穿著裙裝，不符性平。

時代力量立委邱顯智說，南韓國家人權委員會2013年裁定韓亞航空限制穿裙子、化妝，是深刻的性別歧視；對比其他國家，台灣國際航空落後國際太久，須跟上國際，穿著服飾是表意自由，何況要求是針對女性，更是明顯性別歧視。民進黨立委何欣純認為，除了涉性平議題，裙裝走路可能有限制，何況若發生緊急狀況，如何因應可能有困難。

台北中國時報報導，民航局長林國顯回應，空服員制服並沒規定裙裝或褲裝，是根據機上作業方便性跟公司規定，目前僅虎航有褲裝，民航局已發函要求航空公司增加多元設計，讓員工票選，航空公司並非反對，只是設計要重新調和規畫，民航局會跟各航空公司討論。

空服員工會指出，台籍航空公司除了虎航空服員著褲裝，華航、長榮及旗下所屬的華信及立榮航空，還有星宇都只提供裙裝給女性空服員；空服員抱怨，裙裝沒彈性，腳常扭傷，隱藏職業災害的風險，且萬一要逃生，根本就跑不動。

桃園市空服員職業工會祕書長周聖凱說，空服員核心工作是發生緊急狀況須撤離乘客，飛安訓練都穿著褲裝，但上機執勤時卻要女性空服員穿裙裝，相當矛盾。國外航空公司包括日本、韓國都已提供褲裝讓空服員自行選擇，就算男空服員穿裙裝也可以。

任職20多年的空服員曲佳雲指出，裙子材質沒有彈性，尤其腋下處容易裂開，許多工作物品放在高處，踮腳伸手拿物品，裙子往上提就露出大腿，有些男乘客會趁機偷瞄，心裡感到不舒服，整理廚房餐點常要起身、蹲下，必須提起裙子，很不方便。

　曲佳雲說，裙子還容易造成職業災害，有組員有次遇到氣流不穩跌倒，因被裙子限制無法打開雙腳而扭傷腳，且平日飛安訓練跳滑水道，公司都要求穿褲裝，教練也說不要穿尼龍材質的絲襪，高速磨擦還會灼傷。

曾在東南亞國家航空公司任職的胡姓空服員說，飛國外航線時，看到歐美航空公司女性空服員，有穿褲裝、或穿裙子不穿高跟鞋，工作表現仍專業。

立法院交通委員會14日上午審查民航局等單位年度預算。(記者周彥妤／攝影)
立法院交通委員會14日上午審查民航局等單位年度預算。(記者周彥妤／攝影)
虎航女性空服員穿著褲裝。(台灣虎航提供)
虎航女性空服員穿著褲裝。(台灣虎航提供)

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