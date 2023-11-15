我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

台擬開放非血親器捐 憂爆買賣 估修法有難度

台灣新聞組／台北15日電
健保署長、器捐中心董事長石崇良表示，擬擴大器官捐贈範圍，除了血親、配偶間捐贈，將討論「非血親」捐贈。（本報資料照片）
健保署長、器捐中心董事長石崇良表示，擬擴大器官捐贈範圍，除了血親、配偶間捐贈，將討論「非血親」捐贈。（本報資料照片）

目前台灣一萬多人等待器官移植，但最近兩、三年受疫情影響，捐贈者僅兩、三百人，順利受贈患者約八百多人，不成比例。健保署長、器捐中心董事長石崇良表示，擬擴大器官捐贈範圍，除了血親、配偶間捐贈，將討論「非血親」捐贈，讓朋友間也能捐贈，最近將召開專家會議，凝聚社會共識。

石崇良指出，開放「非血親」器官捐贈的前提是不傷害捐贈者，因此將考慮開放腎臟、肝臟及肺臟等器官，其中又以腎臟可能性最高，因為分析活體器官捐贈臨床個案，捐腎對捐贈者生活品質影響最小，且國內腎臟透析（洗腎）病患逼近十萬，需求量相當高。

近10年來，台灣活體捐腎人數每年均在100多例，截至昨天，多達8684名腎臟病變患者排隊等待換腎；器捐中心4年前推動「一腎換一腎」政策，允許非親屬捐贈，兩個正等待腎臟移植的家庭透過媒合、配對可「一腎換一腎」，但迄今仍無案例。

器捐中心統計，目前等候器官捐贈人數1萬多人，累積簽署器官捐贈同意書者2萬5147人，實際順利受贈器官者人數偏低，近3年都在千人以下。為了拓展器官來源，政府積極推動簽署器官捐贈同意、預立醫囑，但成效有限。

石崇良表示，台灣腎臟移植率極低，主因在於來源有限，大都仰賴「屍腎」，而「一腎換一腎」因配對困難，成效不彰；日前專家提出放寬捐贈者對象，開放「非血親捐贈」，只要確保為無償捐贈，朋友之間可捐腎、捐肝，但也憂心背後有器官買賣等疑慮。

「若要放寬捐贈者對象，必須修法。」石崇良表示，先前開放配偶間捐贈器官就有人擔心「假結婚、真買賣器官」，為此嚴格規定須結婚兩年以上或生育一個孩子的伴侶才能器官捐贈；開放「非血親」捐贈的疑慮更多，擔心「器官買賣」，因此必須研擬配套措施，凝聚社會共識，透過修法才能提高器捐風氣。

推動器官捐贈廿餘年的亞東醫院外科暨加護病房主任洪芳明表示，非血親「器官指定捐贈」，必須確保「公平、合法、倫理」等三面向，許多國家實施非血親指定捐贈，因無法杜絕捐贈背後的利益交換，衍生許多倫理問題，預估未來修法有相當難度。

器官捐贈移植登錄中心前董事長、北醫公衛學院教授李伯璋表示，朋友間捐腎捐肝，在許多國家行之多年，提高器捐風氣，但卻也出現「有錢人的朋友特別多」奇特狀況，台灣應研擬嚴格的配套措施，降低民眾疑慮。

器捐中心副執行長劉嘉琪表示，隨著時代推進，器捐來源逐步開放，例如，直系血親、配偶關係，以及器官捐贈者配偶或三親等內血親，日後若需器官移植，則有優先權。同婚合法多年，但同婚案例並不多，因此，尚無同志間器官移植的案例。

林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，目前活體器捐仍以親人、配偶為主，我國於四年前開放非親屬間腎臟交換捐贈，未來推動朋友間捐贈，不無可能，但須在法律上界定清楚「朋友定義」，例如有同居事實，或其他規範等，並規畫預防器官買賣等配套措施。

李伯璋表示，開放器捐，就一定會出現器官買賣風險，不論是朋友，還是親屬間都有可能，例如，為了鼓勵孩子捐肝，肝癌患者提出一兩百萬元營養費，而這都是檯面下的事情，很難預防，但還是應該想辦法避免形成對價關係。

李伯璋說，台灣器捐朝此方向修法，他樂觀其成，但各醫院倫理委員會務必嚴格把關，而政府應該研擬出嚴格的配套措施，避免器官買賣疑慮。

1.1萬人還在等器捐 製表／李青縈
1.1萬人還在等器捐 製表／李青縈

疫情 健保 同志

上一則

郭台銘可以選了 是否登記參選？「要與柯文哲談」

下一則

朱立倫柯文哲侯友宜攤牌 馬英九見證 藍白畫底線

延伸閱讀

政院喊投入200億為醫事人員加薪 在野立委批淪助選團

政院喊投入200億為醫事人員加薪 在野立委批淪助選團
腰痠血尿 AI揪出慢性腎炎 恐惡化成末期腎臟病或尿毒症

腰痠血尿 AI揪出慢性腎炎 恐惡化成末期腎臟病或尿毒症
父車禍亡器捐遺愛助他人重生 她在父親節簽器捐卡紀念爸爸

父車禍亡器捐遺愛助他人重生 她在父親節簽器捐卡紀念爸爸
長庚永慶盃路跑逾3萬人響應 今年呼籲國人提升這功能

長庚永慶盃路跑逾3萬人響應 今年呼籲國人提升這功能

熱門新聞

台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機