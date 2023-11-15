台擬開放非血親器捐 憂爆買賣 估修法有難度

健保署長、器捐中心董事長石崇良表示，擬擴大器官捐贈範圍，除了血親、配偶間捐贈，將討論「非血親」捐贈。（本報資料照片）

目前台灣一萬多人等待器官移植，但最近兩、三年受疫情 影響，捐贈者僅兩、三百人，順利受贈患者約八百多人，不成比例。健保 署長、器捐中心董事長石崇良表示，擬擴大器官捐贈範圍，除了血親、配偶間捐贈，將討論「非血親」捐贈，讓朋友間也能捐贈，最近將召開專家會議，凝聚社會共識。

石崇良指出，開放「非血親」器官捐贈的前提是不傷害捐贈者，因此將考慮開放腎臟、肝臟及肺臟等器官，其中又以腎臟可能性最高，因為分析活體器官捐贈臨床個案，捐腎對捐贈者生活品質影響最小，且國內腎臟透析（洗腎）病患逼近十萬，需求量相當高。

近10年來，台灣活體捐腎人數每年均在100多例，截至昨天，多達8684名腎臟病變患者排隊等待換腎；器捐中心4年前推動「一腎換一腎」政策，允許非親屬捐贈，兩個正等待腎臟移植的家庭透過媒合、配對可「一腎換一腎」，但迄今仍無案例。

器捐中心統計，目前等候器官捐贈人數1萬多人，累積簽署器官捐贈同意書者2萬5147人，實際順利受贈器官者人數偏低，近3年都在千人以下。為了拓展器官來源，政府積極推動簽署器官捐贈同意、預立醫囑，但成效有限。

石崇良表示，台灣腎臟移植率極低，主因在於來源有限，大都仰賴「屍腎」，而「一腎換一腎」因配對困難，成效不彰；日前專家提出放寬捐贈者對象，開放「非血親捐贈」，只要確保為無償捐贈，朋友之間可捐腎、捐肝，但也憂心背後有器官買賣等疑慮。

「若要放寬捐贈者對象，必須修法。」石崇良表示，先前開放配偶間捐贈器官就有人擔心「假結婚、真買賣器官」，為此嚴格規定須結婚兩年以上或生育一個孩子的伴侶才能器官捐贈；開放「非血親」捐贈的疑慮更多，擔心「器官買賣」，因此必須研擬配套措施，凝聚社會共識，透過修法才能提高器捐風氣。

推動器官捐贈廿餘年的亞東醫院外科暨加護病房主任洪芳明表示，非血親「器官指定捐贈」，必須確保「公平、合法、倫理」等三面向，許多國家實施非血親指定捐贈，因無法杜絕捐贈背後的利益交換，衍生許多倫理問題，預估未來修法有相當難度。

器官捐贈移植登錄中心前董事長、北醫公衛學院教授李伯璋表示，朋友間捐腎捐肝，在許多國家行之多年，提高器捐風氣，但卻也出現「有錢人的朋友特別多」奇特狀況，台灣應研擬嚴格的配套措施，降低民眾疑慮。

器捐中心副執行長劉嘉琪表示，隨著時代推進，器捐來源逐步開放，例如，直系血親、配偶關係，以及器官捐贈者配偶或三親等內血親，日後若需器官移植，則有優先權。同婚合法多年，但同婚案例並不多，因此，尚無同志 間器官移植的案例。

林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，目前活體器捐仍以親人、配偶為主，我國於四年前開放非親屬間腎臟交換捐贈，未來推動朋友間捐贈，不無可能，但須在法律上界定清楚「朋友定義」，例如有同居事實，或其他規範等，並規畫預防器官買賣等配套措施。

李伯璋表示，開放器捐，就一定會出現器官買賣風險，不論是朋友，還是親屬間都有可能，例如，為了鼓勵孩子捐肝，肝癌患者提出一兩百萬元營養費，而這都是檯面下的事情，很難預防，但還是應該想辦法避免形成對價關係。