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太好玩擾民 竹北蘑菇公園 增設圍籬、分貝器

記者黃羿馨／新竹14日電
新竹縣產發處將在年底前完成蘑菇公園內圈遊戲區範圍網狀圍籬，晚上8點後關燈禁入，並增設分貝偵測器。(記者黃羿馨／攝影)
新竹縣產發處將在年底前完成蘑菇公園內圈遊戲區範圍網狀圍籬，晚上8點後關燈禁入，並增設分貝偵測器。(記者黃羿馨／攝影)

新竹縣竹北市蘑菇城堡公園近期因人潮爆滿引發噪音髒亂，遭周遭住戶抗議要求遷移，縣府研議晚間6點提早關燈仍難息民怨，產發處長陳偉志昨表示，近期和居民達成共識，內圈遊戲區範圍將設網狀圍籬、分貝偵測器，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區。

議員張珈源昨質詢指出，縣府一系列特色公園規畫很棒，卻「好玩到被鄰居抗議」，如何解決蘑菇公園噪音擾民問題？議員陳凱榮說，居民組成自救會實際測量噪音，發現公園平均音量高達90.1分貝，最大音量達106.1分貝，已超過噪音管制標準日間55分貝、晚間45分貝的規定。

議員吳旭智表示，蘑菇城堡公園從白天到晚上都有孩子來玩，附近包含車輛違停、垃圾、噪音等問題已造成居民困擾，這件事沒有人有錯，希望縣府用最大誠意和民眾溝通解決。

陳偉志表示，雖然附近居民希望蘑菇公園拆除、遷移，但縣府已明確轉達「不可能」；不過，造成民眾影響是事實，因此縣府11日已和居民協商，初步已有共識，產發處將在年底前完成內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區，並增設分貝偵測器、夜間看板跑馬燈提醒民眾注意音量，至於外圍不受影響，民眾仍然可以靜態散步休憩，景觀燈將於晚間8點熄燈。

至於違規停車問題，陳偉志說，將和警察局、竹北市公所及里長、周邊居民會勘研議，看是否在公園周圍畫設紅黃線，並協請警方加強勸導喧鬧民眾，產發處也會行文給教育單位，請他們分散到其他公園遊憩。

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