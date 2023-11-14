Coldplay指飯店漲得有點貴 高市府罰8旅宿業者

觀光局查獲違規的哄抬房價的旅宿業者會「公告名稱與裁罰金額」以達遏阻效果，至於外界認為裁罰金額太低，業者根本「罰不怕」，觀光局回應罰鍰是依交通部觀光發展條例規定，目前已向中央建議提高金額。(圖：高雄觀光局提供)

英國天團Coldplay（酷玩）連兩天在高雄世運主場館開唱，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）在演唱會後段的安可環節，除了感謝歌迷粉絲，他還說，「我很抱歉，有些飯店的價格漲得有點貴」，一句話點出此次哄抬旅館房價 的亂象。高雄市觀光 局近期查獲8家業者哄抬房價，最高裁罰5萬元(台幣，下同，約1550美元)，但學者認為加重罰鍰加公告業者，才可能有效杜絕亂象。

高雄今年為止已辦53場演唱會，吸引83.5萬人次，觀光效益超過16億，但哄抬住宿房價、黃牛票更是一大難題。高雄市觀光局近期多次稽查旅宿業者哄抬房價，共查獲8家業者，除上周公布4家業者，本周也公布世奇商旅備查房價3000元實售5940元、河畔文旅備查房價6000元實售8438元、圈叉備查房價5980元實售10990元、秝芯旅店備查房價6600元實售8000元等均違規，依法裁罰3至5萬元。

高雄觀光局指出，依據旅館業管理規則，旅宿業者訂定的房價或高於備查金額，可處1萬以上、5萬以下罰鍰，遊客訂房前可至臺灣旅宿網查詢要該旅宿是否為合法旅宿及其核定房價；查獲違規的旅宿業者會「公告名稱與裁罰金額」以達遏阻效果，至於外界認為裁罰金額太低，業者根本「罰不怕」，觀光局回應罰鍰是依交通部觀光發展條例規定裁罰；外界則普遍建議中央應研擬提高金額。

高雄文化局表示，文化部修正《文化創意產業發展法》6月生效，票經加價轉售（含綁物販售、以物換票）只要「獲利」都稱黃牛票，罰鍰以「票面價格」或定價10至50倍為罰鍰，且每張都罰；目前除了用專法提高罰鍰，加強呼籲民眾檢舉外，警方也會積極在網路查緝惡意程式大量購票，強調唯有「不購買非官方認證管道的票券」，讓業者無利可圖，才是真正遏止黃牛。