使用分區卡關 李天祿布袋戲館關門 學者憂技藝難保存

李天祿布袋戲文物館館舍老舊，常漏水，展品也發霉。(圖：李俊寬提供)

新北三峽區李天祿布袋戲文物館有27年歷史，曾申請文化部補助，因所在非文教區，2011年起遭砍每年約50至200萬補助款，經營慘澹。館方指副總統賴清德 2021年參訪時，曾向賴陳情請求協助，但遲遲等不到變更分區，館內老舊漏水、文物發霉惡化，去年起已關閉。

文物館執行長李俊寬說，文物館位於北海岸風景特定區內農業用地，2002年開始申請文化部（時為文建會）補助，直至2011年因阿拉夜店大火，燒出使用分區不符問題，因文物館使用分區並非文教區，該年地方文化館計畫遭撤案，加上2015年通過「博物館 法」，條文刪除原本預期的解套方案，經營日趨艱難。

新北城鄉局2017年通過文物館變更為文教用地，送往內政部 審議，直至2020年4月內政部專案小組會議才通過，但尚有大會及公開審閱二個流程要走，李考量變更時程拖太久，就算補助下來也無法負荷文物館整修費，無奈之下在今年3月撤銷變更案，打算處分土地，文物移地保存。

文物館要如何永續經營？北投文物館長李莎莉說，該館明年滿40周年，每年花3、400萬修整，優勢是百年古蹟，庭院植栽用心，並開發特色菜、文創品，提供包場複合式服務，不少人都是回頭客，經營得有聲有色。

世界宗教博物館發展基金會執行長室主任林炳邑說，博物館經營最重要是定位，宗博館成立22年來打造沉浸式體驗，近年更推出關於死亡、心靈成長的特展，頗受好評。