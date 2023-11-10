我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

使用分區卡關 李天祿布袋戲館關門 學者憂技藝難保存

記者劉懿萱／新北10日電
李天祿布袋戲文物館館舍老舊，常漏水，展品也發霉。(圖：李俊寬提供)
李天祿布袋戲文物館館舍老舊，常漏水，展品也發霉。(圖：李俊寬提供)

新北三峽區李天祿布袋戲文物館有27年歷史，曾申請文化部補助，因所在非文教區，2011年起遭砍每年約50至200萬補助款，經營慘澹。館方指副總統賴清德2021年參訪時，曾向賴陳情請求協助，但遲遲等不到變更分區，館內老舊漏水、文物發霉惡化，去年起已關閉。

文物館執行長李俊寬說，文物館位於北海岸風景特定區內農業用地，2002年開始申請文化部（時為文建會）補助，直至2011年因阿拉夜店大火，燒出使用分區不符問題，因文物館使用分區並非文教區，該年地方文化館計畫遭撤案，加上2015年通過「博物館法」，條文刪除原本預期的解套方案，經營日趨艱難。

新北城鄉局2017年通過文物館變更為文教用地，送往內政部審議，直至2020年4月內政部專案小組會議才通過，但尚有大會及公開審閱二個流程要走，李考量變更時程拖太久，就算補助下來也無法負荷文物館整修費，無奈之下在今年3月撤銷變更案，打算處分土地，文物移地保存。

文物館要如何永續經營？北投文物館長李莎莉說，該館明年滿40周年，每年花3、400萬修整，優勢是百年古蹟，庭院植栽用心，並開發特色菜、文創品，提供包場複合式服務，不少人都是回頭客，經營得有聲有色。

世界宗教博物館發展基金會執行長室主任林炳邑說，博物館經營最重要是定位，宗博館成立22年來打造沉浸式體驗，近年更推出關於死亡、心靈成長的特展，頗受好評。

金門大學閩南文化學程助理教授賴維鈞說，以布袋戲保存來說，公部門努力保存，但碰到產權多為私人且複雜，加上人才凋零，遇上都計變更過程冗長，導致技藝不易保存。

李天祿布袋戲文物館館舍老舊，常漏水，展品也發霉。(圖：李俊寬提供)
李天祿布袋戲文物館館舍老舊，常漏水，展品也發霉。(圖：李俊寬提供)

博物館 內政部 賴清德

上一則

柯文哲釋競選影片暗示藍白分手？侯友宜：大家一笑置之

下一則

捐款蓋14座橋 嘉義版「陳樹菊」退休老師陳秀治辭世

延伸閱讀

飛虎隊文物捐贈團 啟程赴中

飛虎隊文物捐贈團 啟程赴中
MLB／短短1個月從最痛苦變成王者 波奇讓遊騎兵大翻身

MLB／短短1個月從最痛苦變成王者 波奇讓遊騎兵大翻身
社福金接受者與毒品測試、免除建物轉變稅…明年3月公投表決

社福金接受者與毒品測試、免除建物轉變稅…明年3月公投表決
MLB／勇士出局 3支百勝強隊全淘汰

MLB／勇士出局 3支百勝強隊全淘汰

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
甄珍(左)與兒子章立衡目前正在香港休養。(取材自臉書)

劉家昌爆「母幫兒召妓」 甄珍：汙衊 寡廉鮮恥

2023-11-02 15:06

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所