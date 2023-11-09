我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

新聞眼／代孕轉彎、陸生納保… 都為固票拚選舉

記者 鄒尚謙
民進黨總統參選人賴清德8日突然說希望單身女性、同志婚姻、代理孕母均列修法範圍。(本報資料照)
民進黨總統參選人賴清德8日突然說希望單身女性、同志婚姻、代理孕母均列修法範圍。(本報資料照)

幾天前衛福部長薛瑞元受訪才說「代理孕母修法難凝聚共識」，但在民眾黨總統參選人柯文哲拋出代理孕母合法化議題後，昨突然宣布，單身女性、同志婚姻、代理孕母均列修法範圍，繼巴氏量表、托育政策後，又一次醫療政策大轉彎。

多年來蔡政府並不支持代理孕母合法化，連行政院長陳建仁也認為，仍有爭議，無法凝聚共識，這讓20多年來積極倡議此議題的陳昭姿相當失望，儘管政黨色彩深綠，但與許多綠營友人漸行漸遠，在獲得柯文哲允諾「代理孕母納入政策」，她成為民眾黨不分區立委名單熱門人選。

上周記者採訪致電衛福部長薛瑞元，當時回應為「代理孕母修法難凝聚共識，單身族群人工生殖較有共識。」在柯拋出相關政見後，衛福部火速改變說法，將單身女性、同志婚姻、代理孕母列入修法範圍。

在總統大選前，多次政策大轉彎，這次代理孕母突然列入生育權適用範圍，而薛瑞元也直指「男男婚姻」為開放關鍵，讓人不僅聯想到執政黨為了鞏固同志鐵票；依照時程，預定明年底排入立院審議，屆時部長恐已換人，民進黨立委是否過半，仍是未知數。

同樣大轉彎的還包括陸生納保議題，當初馬政府開放陸生來台，在民進黨立委激烈抗爭下，最後以設下充滿歧視性的「三限六不」才換得修法過關，陸生也不准納保，三限六不雖然後來逐步放寬，但攸關陸生健康權的納入健保，卻卡在民進黨反對下始終無法通過。

如今在兩岸關係惡化，在台陸生已寥寥可數下，民進黨總統參選人賴清德「突然」想起了陸生也有人權，應該讓陸生比照僑外生納保，衛福部也立刻說不用修法，很快就能上路。那過去七年半，蔡政府忘了台灣還有陸生嗎？

不論是代理孕母或者是陸生納保，說穿了，都是選舉考量罷了。

民進黨 同志 柯文哲

上一則

柯文哲：可跟郭台銘合 韓國瑜：不會當侯友宜副手

下一則

黑白集／曾罵綠垃圾黨 看姚立明如何鍊金

延伸閱讀

姚立明與柯文哲決裂 也曾罵民進黨垃圾

姚立明與柯文哲決裂 也曾罵民進黨垃圾
台新生兒1成早產 朝野喊發津貼 衛福部長反對現金補助

台新生兒1成早產 朝野喊發津貼 衛福部長反對現金補助
視訊看診明年4月擴大 700萬人受惠 下周公告辦法

視訊看診明年4月擴大 700萬人受惠 下周公告辦法
台灣腦庫揭牌 解腦部疾病之謎將造福其他病人

台灣腦庫揭牌 解腦部疾病之謎將造福其他病人

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
甄珍(左)與兒子章立衡目前正在香港休養。(取材自臉書)

劉家昌爆「母幫兒召妓」 甄珍：汙衊 寡廉鮮恥

2023-11-02 15:06
國民黨台中市立委參選人廖偉翔（左一）表示，藍白若不合，國民黨若推出「侯韓配」仍有一戰之力。（取自廖偉翔臉書）

藍白合若破局？廖偉翔曝國民黨「這兩人」一組也能贏

2023-11-02 12:21

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車