台大新聞所提規畫 設傳播系預計後年招生

台大新聞所研擬申設大學部，最快2025學年招生，以培養全球數位傳播人才為招生主軸。(記者潘俊宏／攝影)

向來只有新聞所，沒有新聞系的台大，如今研擬在社會科學院內成立新聞傳播相關學系。新聞所提出的規畫草案，新系所的全稱為「全球新聞傳播學系」，預計114學年招生。

台大新聞所長洪貞玲表示，新聞業近年變化大，不只台大，每個傳播科系都在想接下來怎麼做，台灣尚缺乏具備全球面向的國際傳播人才，因此盼嘗試於大學階段培養。

台大新聞所創設於1991年，引進美國哥倫比亞大學 新聞研究所實務訓練模式，並邀請哥大 新聞學院長喻德基返台主持，側重實務訓練、大量引入業師。對於新聞所擬成立大學部學士班。學界分析，向下延伸至大學部，應是盼壯大新聞所，甚至不排除將拓展至博士班，但屆時招生將和政大競合。

台師大教授私下指出，獨立所可聘任師資不到10人，常面臨長不大的窘境，成立學士班後，教師員額才能增加，台大如今成立新聞系，恐攪亂新聞科系一池春水。

文化大學大傳系系主任王翔郁表示，美國部分大學大三、大四才招收新聞專業學生，學生先具備如科學、經濟等專業知識再學新聞專業，才得以培育出科學、醫學 傳播等深度人才，國內的新聞系則是太早分科。台大應嘗試新體制，培育深度人才。