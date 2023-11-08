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蔡政府推綠電 地方嘆：穿西裝比赤腳的沒保育觀念

記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市光電面積冠全台，但去年學甲八八槍擊案及經發局前局長陳凱凌涉貪汙一審遭判刑羈押至今，以及力暘能源取得土地過程疑涉不法，引發的光電利益質疑，2024大選前，檢調是否有更大的動作引人關注。當地議員感嘆，能源政策是先射箭再畫靶，沒有配套才會造成亂象，在利益誘惑下更讓外界看到，「穿西裝的比赤腳的農漁民還沒保育觀念」。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀說，台南有天然的優勢，發展光電勢在必行，綠電是國家政策，要推動沒問題，但一開始有特定人士介入，坊間也傳得沸沸揚揚，有人要求不成就抹黑、潑漆，就如「賭輸翻桌」。綠電政策如今被抹黑成負面，檢調應辦到底，讓綠電往正向發展。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，非核家園政策要有整體規畫，但看到的是雜亂無章，早期兩公頃以下不經環評就可做，造成業者化整為零，魚塭、農地成為光電場，尤其陳凱凌擔任南市經發局長後，通過500多件光電案令人咋舌，其中是否涉及弊端，期待檢調查清楚。

前議員謝龍介形容台灣的光電產業有如「無本生意」，向銀行貸款蓋光電廠，蓋好後發電，大賺台電的綠電錢；想要拿到生意，前提是要有饋線，因此只要政府核准「籌備」就等於是饋線有著落，可憑此貸款，不過想要取得饋線，得要有內線，否則即使有地，想要投資光電，也只能望「線」興嘆。

無黨籍市議員陳昆和表示，曾文溪口以北、七股潟湖以南、台61線以西間的土地約3500公頃，是業者覬覦開發目標，上屆市議員時審此區數公頃光電案，地點僅距黑面琵鷺覓食區不到一公里，幸好擋下，「是黑琵救了七股生態」。

他感嘆說，蔡政府推綠電，為了盡快達標，因屋頂種電會較慢，無法達成，就想到土地，並動到魚塭、農地、國營事業土地，部分穿西裝的人為了追求利益，不顧犧牲生態，反觀漁民和候鳥和平相處，吃剩的魚蝦才收成，也因為這樣，有了美麗的大地，政府急促的能源政策，讓許多魚塭、農地消失，令人悲鳴與難過。

貸款 投資 國民黨

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