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新聞評論／半數年輕人窮到免繳稅 也算政績？

聯合報社論
貧富不均惡化，而勞工薪資報酬降低，主計長朱澤民坦承「政府責任大過企業責任」。(本報資料照片)
貧富不均惡化，而勞工薪資報酬降低，主計長朱澤民坦承「政府責任大過企業責任」。(本報資料照片)

主計總處公布調查，去年台灣人家戶所得最高20%和最低20%的差距擴大為6.15倍，貧富差距創10年新高；而受雇人員報酬占國內生產毛額（GDP）比重，則降為43％，創下歷史新低。貧富不均惡化，而勞工薪資報酬降低，主計長朱澤民坦承「政府責任大過企業責任」；他說，政府因此採取財政及社福手段改善所得分配。然而，不從根本解決低薪貧窮與貧富差距，卻不斷發放救濟和補貼，真是個有效能、有遠見的政府該做的事嗎？

這次大選，要求改革稅制不公的議題發酵，成為各界議論焦點。財政部主動發文答辯，稱政府推動稅制改革，已有近半數的年輕人和中低所得戶「不用繳綜合所得稅」，計達三百多萬戶。此話一出，引爆眾多年輕族群的反彈。有人譏稱，就是因為年輕人薪水太少，連生活都有困難，根本達不到政府所要求的納稅門檻；那麼多年輕人不納稅，也能當成「政績」嗎？也有人不滿地問，自己工作多年，薪水不高，卻年年繳稅，從來不在政府「優惠」的免繳名單上；那麼，政府的稅改到底在改革什麼？

依今年的綜所稅申報規定，每人所得稅免稅額為9.2萬元（台幣，下同，約2840美元），單身者標準扣除額為12.4萬元，薪資扣除額為20.7萬元。因此，單身青年只要合計年收入未超過42.3萬元，即可不用繳稅。如果全台有近半數年輕人不必繳稅，即意味著有半數年輕人所得未達42.3萬的門檻，都屬於「窮忙族」，照顧自己都來不及，遑論貢獻稅收、回饋社會。

蔡政府雖標榜年年調高基本工資，但根據2022年受雇員工薪資調查結果，扣除物價上漲衝擊後，每人每月實質經常性薪資平均僅4萬1357元，為10年來最大減幅。從這個數字看，即不難理解年輕族群低薪化多麼普遍；可笑的是，政府竟拿他們「不必繳稅」來吹噓，自以為是德政一樁。尤值得注意的是，在受雇人員薪酬占GDP比重下降的同時，營業盈餘的比重則升至36.53％，創史上新高。亦即，相對於員工的低薪，資方取得的生產利潤比重愈來愈高，這正是貧富差距擴大的核心癥結。

全民無緣共享經濟成長果實，財富集中與貧富不均情況加劇，朱澤民承認主要責任在政府，但他仍選擇性地解讀有利數字，並反過來巧妙地正當化大撒幣政策。這就是蔡政府的魔幻話術：人民感受到的貧窮與不均，都不是事實；而政府不斷的撒幣與揮霍，都在福國利民。問題是，這種話術，還有多少年輕人願意埋單？

朱澤民聲稱，政府透過社福措施改善財富分配，民眾不要汙名化社福支出是大撒幣。朱澤民的盲點，也正是蔡政府的盲點。一個國家要改善貧富差距，更積極的手段應該從生產端的利潤分配及薪資提升做起，而不是從末端利用政府的社福手段進行補貼。原因是，政府的救濟往往缺乏效益又失之偏頗，常常夾帶政黨私心，甚至用以遮掩自己的無能。尤有甚者，假福利之名把政策買票正當化，不僅黨政不分，更是後患無窮。從某個角度看，這種解決手法，其實是在讓大家「均貧」！

聯合報日前推出「貧窮台灣」專題報導，指出台灣經濟成長的果實僅科技業有感，低薪和高物價造成更多近貧黑數，台灣正陷入「體感貧窮」。低薪與高房價，讓青年看不到明天；空談願景，讓青年聽不下去；這就是賴清德進校園拚選票卻屢遭學生挑戰的原因。被蔡英文消費過的感覺，讓他們無法再信任賴清德。

賴清德 利潤 財政部

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