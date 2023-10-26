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成功嶺「大地震」突襲檢查 3役男受驚送醫

記者趙容萱／台中26日電
台中成功嶺3名替代役男受到驚嚇舊疾復發送醫治療。(記者趙容萱／攝影)
台中成功嶺3名替代役男受到驚嚇舊疾復發送醫治療。(記者趙容萱／攝影)

內政部替代役訓練及管理中心昨證實，台中成功嶺代訓新北、桃園220名替代役男，前晚因有替代役男的名條被惡作劇扯掉等事件，中隊幹部為找到元兇，晚餐後要求全員下樓內務檢查（俗稱大地震），其中3名替代役男受到驚嚇舊疾復發送醫治療、檢查，所幸3人送醫後無大礙，在昨天凌晨1時回隊部休養。

內政部替代役訓練及管理中心說明，成功嶺替代役訓練班本月16日代訓249梯役男，主要來自新北，少部分是桃園，但陸續發生有役男的名條被撕毀，還有EMT1訓練紀錄手冊被藏起來。

前天又有役男發現送洗回來的名條被扯下來，中隊幹部要找出元兇，緊急在晚間8時許對全中隊內務檢查，要求所有役男5分鐘內將衣物、床墊、個人用品等全部搬到樓下集合場，出現混亂狀況，大隊長發現後立即制止，並要求檢討中隊幹部。

中心指出，其中3名役男事後反映身體不適，一人氣喘痼疾發作出現胸悶，一人腳板痛痼疾發作腳腫，另一人手臂之前骨折裝有鋼釘，因抬重物不適，3人經醫務室醫師處置後，在深夜11時15分轉診到8國軍台中總醫院；中隊管教造成學員送醫，大隊長前往關注、要求檢討，並持續調查私藏名條及訓練手冊事故。

內政部 地震

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