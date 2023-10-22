金鐘58／薛仕凌抱視帝 蔡淑臻3度入圍終封后

金鐘獎戲劇類重要得獎名單 製表／陳建嘉

第58屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮21日在國父紀念館圓滿落幕，本屆競爭激烈，常勝軍薛仕凌昨再度發揮得獎體質，狠甩「模仿犯」雙雄吳慷仁、姚淳耀，再度拿下視帝；名模出身的蔡淑臻眾望所歸，打敗金馬影后桂綸鎂、老戲骨高慧君、安心亞，榮登視后寶座。戲劇節目最大獎頒給「村裡來了個暴走女外科」。

薛仕凌先前曾以「生生世世」、「做工的人」拿下金鐘，昨再以「台灣犯罪故事」中的「出軌」單元第三座金鐘入袋，而他在金鐘獎之前已先憑此劇在「亞洲內容及全球OTT大獎」中拿下男配角，堪稱最會得獎體質。

蔡淑臻六度入圍 金鐘獎、其中三度入圍女主角獎，首度以「村裡來了個暴走女外科」小劉醫生角色拿下戲劇節目女主角獎，她也是半個製作人，該劇同時拿下戲劇節目最大獎，昨晚成為她人生的高光時刻。

「模仿犯」今年獲17項提名，是金鐘獎入圍最多的戲劇節目，但17只中四。「村裡來了個暴走女外科」異軍突起，抱走女主角、導演、戲劇節目、新人等四獎，成為戲劇節目類最大贏家。

14項入圍的「人選之人—造浪者」則是今年最具話題的影集，該劇播出後引發各方效應與話題，不只掀起#MeToo風暴，劇中飾演總統候選人「林月真」的賴佩霞 更上演實境秀，和郭台銘搭檔參選總統副總統，製作人林昱伶表示像一場「奇幻之旅」。

只是賴佩霞無緣搶在選戰之前先在金鐘凍蒜，女配角獎敗給隔21年再度擒獎的范瑞君，男配角獎則給了首度入圍的黃迪揚，「人選之人」僅拿下「導演獎」、「迷你劇集獎」、「戲劇類節目視覺特效獎」、「戲劇原創歌曲獎」四獎。

「她和她的她」探討創傷後壓力症（PTSD）、解離等心理現象，成績不俗，囊括迷你劇男女主角（電視電影）、編劇獎、新人四大獎。

男主角李程彬首度入圍就拿下迷你劇視帝，許瑋甯 打敗勁敵王淨、夏于喬、孫可芳、陸弈靜，成新科迷你視后。