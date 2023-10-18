我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

去年選前「被設廠」 台積退出龍潭 桃園藍綠互槓

台灣新聞組／台北18日電
龍潭科學園區三期擴建引發土地徵收爭議，台積電17日宣布，現階段不再考慮進駐龍科三期。圖為空拍照，下方為龍科三期預定徵收範圍，上方園區為龍潭科學園區。（記者季相儒／攝影）
龍潭科學園區三期擴建引發土地徵收爭議，台積電17日宣布，現階段不再考慮進駐龍科三期。圖為空拍照，下方為龍科三期預定徵收範圍，上方園區為龍潭科學園區。（記者季相儒／攝影）

台積電進駐龍潭科學園區三期擴建引發附近居民抗爭，台積電昨表示，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期，但公司仍維持過去擴廠步調，持續與竹科管理局合作評估台灣適合半導體建廠用地。這是台積電在台灣尋覓建廠土地首次遇到瓶頸，將重新尋找新的建廠地點。

台積電到龍科三期設廠是去年九合一大選期間，前市長鄭文燦、當時民進黨市長候選人鄭運鵬喊出的政見，由行政院前院長蘇貞昌「背書」，於去年11月3日宣布龍科三期啟動，提供台積電最先進製程基地。今年7月，竹科辦首次公聽會，引發自救會抗爭至今。

國民黨議員凌濤說，蘇貞昌、鄭文燦去年為救鄭運鵬選情，敲鑼打鼓要台積電落腳龍科三期，如今流失在地約5900個就業機會，更影響半導體產能布局，民進黨不僅要向桃園市民道歉，更要向全台人民道歉。

龍科擴大土地徵收自救會抗爭理由是，竹科管理局提出龍潭科學園區三期擴建計畫時，未提興辦計畫需要多少土地、面積，也沒提那些廠商進駐，不少居民認為，長期耕種土地及住家將因台積電進駐全被徵收，因而加入抗爭行列。

台積電發言體系表示，公司是科學園區土地的企業租戶，園區規畫為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。

經濟部長王美花昨說，台積電已表明先進製程會留在台灣，政府一定全力協助台積電擴廠案，包括協尋土地及水電相關設置。

國科會昨發出聲明，包括已經奉行政院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，均可以容納半導體產業進駐。換言之，上述園區都是台積電先進製程可以考慮的地點。

台積電宣布放棄進駐龍潭科學園區三期，引發桃園藍綠互槓。市議會民進黨團批市長張善政不積極協調，錯失桃園發展的重大機會；國民黨議員則指台積電要到龍科設廠，本身就是配合去年市長選舉操作的假議題，遇地主反迫遷抗爭而決定不演了，讓龍科計畫回歸徵收本質。

桃園市副市長蘇俊賓說，綠營近日提出「張善政把台積電趕出去」這麼廉價的指控，且指控者似乎拿不出任何一個具體的例子，「真的想請教我們是如何趕出去的呢？」蘇俊賓更不滿，蘇貞昌堂堂一個前院長，配合暗酸「選對人很重要」，能夠把這麼嚴肅的產業投資議題，濃縮成一句政治口水，這本事真的讓人嘆為觀止。

蘇俊賓說，他深知對國家這麼重要的產業投資，把企業推在第一線並不合理，一個這麼大規模的科學園區擴建，本來就包含土地徵收、規畫居民的溝通工作。蘇院長當時如果真心要成就促成這件事，也許不急著在選前宣布，把後續壓力加諸在台積電身上，而是先把相關的配套工作先做好，也許會更有幫助。」

台積電 民進黨 投資

上一則

退休金制度全球評比 台灣倒數第9落後日、陸

下一則

新聞評論／柯文哲想「當正的」 先答如何組政府

延伸閱讀

經濟學人：台灣不會輕易放棄半導體優勢

經濟學人：台灣不會輕易放棄半導體優勢
台積傳下修資本支出目標 今年恐低於300億美元

台積傳下修資本支出目標 今年恐低於300億美元
黑白集／台積電陷地緣政治風險 蔡英文別再賣晶片

黑白集／台積電陷地緣政治風險 蔡英文別再賣晶片
台積電法說會 法人推演3情境

台積電法說會 法人推演3情境

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來