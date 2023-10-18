去年選前「被設廠」 台積退出龍潭 桃園藍綠互槓

龍潭科學園區三期擴建引發土地徵收爭議，台積電17日宣布，現階段不再考慮進駐龍科三期。圖為空拍照，下方為龍科三期預定徵收範圍，上方園區為龍潭科學園區。（記者季相儒／攝影）

台積電 進駐龍潭科學園區三期擴建引發附近居民抗爭，台積電昨表示，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期，但公司仍維持過去擴廠步調，持續與竹科管理局合作評估台灣適合半導體建廠用地。這是台積電在台灣尋覓建廠土地首次遇到瓶頸，將重新尋找新的建廠地點。

台積電到龍科三期設廠是去年九合一大選期間，前市長鄭文燦、當時民進黨 市長候選人鄭運鵬喊出的政見，由行政院前院長蘇貞昌「背書」，於去年11月3日宣布龍科三期啟動，提供台積電最先進製程基地。今年7月，竹科辦首次公聽會，引發自救會抗爭至今。

國民黨議員凌濤說，蘇貞昌、鄭文燦去年為救鄭運鵬選情，敲鑼打鼓要台積電落腳龍科三期，如今流失在地約5900個就業機會，更影響半導體產能布局，民進黨不僅要向桃園市民道歉，更要向全台人民道歉。

龍科擴大土地徵收自救會抗爭理由是，竹科管理局提出龍潭科學園區三期擴建計畫時，未提興辦計畫需要多少土地、面積，也沒提那些廠商進駐，不少居民認為，長期耕種土地及住家將因台積電進駐全被徵收，因而加入抗爭行列。

台積電發言體系表示，公司是科學園區土地的企業租戶，園區規畫為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。

經濟部長王美花昨說，台積電已表明先進製程會留在台灣，政府一定全力協助台積電擴廠案，包括協尋土地及水電相關設置。

國科會昨發出聲明，包括已經奉行政院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，均可以容納半導體產業進駐。換言之，上述園區都是台積電先進製程可以考慮的地點。

台積電宣布放棄進駐龍潭科學園區三期，引發桃園藍綠互槓。市議會民進黨團批市長張善政不積極協調，錯失桃園發展的重大機會；國民黨議員則指台積電要到龍科設廠，本身就是配合去年市長選舉操作的假議題，遇地主反迫遷抗爭而決定不演了，讓龍科計畫回歸徵收本質。

桃園市副市長蘇俊賓說，綠營近日提出「張善政把台積電趕出去」這麼廉價的指控，且指控者似乎拿不出任何一個具體的例子，「真的想請教我們是如何趕出去的呢？」蘇俊賓更不滿，蘇貞昌堂堂一個前院長，配合暗酸「選對人很重要」，能夠把這麼嚴肅的產業投資 議題，濃縮成一句政治口水，這本事真的讓人嘆為觀止。

蘇俊賓說，他深知對國家這麼重要的產業投資，把企業推在第一線並不合理，一個這麼大規模的科學園區擴建，本來就包含土地徵收、規畫居民的溝通工作。蘇院長當時如果真心要成就促成這件事，也許不急著在選前宣布，把後續壓力加諸在台積電身上，而是先把相關的配套工作先做好，也許會更有幫助。」